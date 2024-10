Quintela le contestó a Máximo Kirchner: negó que referentes de Kicillof le hayan juntado avales

Horas después de una furiosa entrevista de Máximo Kirchner, Ricardo Quintela salió a negar las acusaciones del referente de La Cámpora contra Axel Kicillof y su entorno por juntar avales en contra de la candidatura de Cristina Kirchner en la interna del PJ. «No es cierto, no es cierto», enfatizó el gobernador de La Rioja, que negó que funcionarios o allegados al gobernador bonaerense hayan trabajado para reunir apoyos en provincia de Buenos Aires. Y contestó sobre acusaciones del kirchnerismo duro contra dos intendentes del Conurbano.

“No involucren a Axel (Kicillof) en esto, porque no tiene absolutamente nada que ver. (Máximo) Dijo que gente que está con Axel trabajó para mí. No es cierto, no es cierto”, subrayó Quintela.

Reconoció que Victoria Tolosa Paz, uno de los exministros albertistas que forman parte de su lista, sí trabaja con él. Pero negó rotundamente que estén involucrados en su campaña ministros bonaerenses o intendentes del Gran Buenos Aires.

Específicamente, apuntó a sospechas del cristinismo contra Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan José Mussi (Berazategui). Al respecto, aclaró que con Mussi compartió la presentación del libro de Juan Manuel Abal Medina y que fue a Avellaneda a cerrar un curso de política al que había sido invitado “dos meses antes”, puntualizó en una entrevista con Radio 10.

Ricardo Quintela con Jorge Ferraresi, uno de los intendentes bajo la sospecha de Máximo Kirchner. Ricardo Quintela con Jorge Ferraresi, uno de los intendentes bajo la sospecha de Máximo Kirchner.

Se refirió así al encuentro que mantuvo en Berazategui el 9 de octubre, en el que también estuvieron Tolosa Paz y Andrés Watson (Florencio Varela). Y al día siguiente estuvo con Ferraresi en la clase de política en Avellaneda. «Los últimos procesos de unidad fueron sometimiento», dijo en esa oportunidad el jefe comunal.

Eran tiempos en que, tras el leve operativo clamor de La Cámpora y algunos intendentes, Cristina Kirchner lanzaba su candidatura para competir con Quintela.

Por las dudas, el gobernador de La Rioja reiteró este viernes: «Ningún intendente ni ministro de Axel Kicillof me juntó avales a mí. Eso lo desmiento rotundamente».

Este viernes a la mañana, en un extenso reportaje, Máximo Kirchner se había despachado contra el entorno del gobernador bonaerense, al continuar sembrando sospechas sobre su colaboración con la candidatura de Quintela, que el 17 de noviembre irá a una interna contra Cristina Kirchner por la presidencia del PJ nacional.

«Sí, se han juntado varios en la provincia de Buenos Aires», afirmó el hijo de Cristina Kirchner al ser consultado sobre si había alguien al lado del gobernador bonaerense que esté reuniendo avales para el rival de CFK.

«Alguien que no puede decidir entre Quintela y Cristina me obliga a revaluar las cosas», añadió Máximo, y profundizó: «No se si llamar tibieza, para mi entre Cristina y Quintela no hay muchas dudas y esto no es en desmérito de Quintela».

Este viernes a la tarde, en tanto, el gobernador riojano también recordó que uno de sus primeros interlocutores cuando definió ir por la presidencia del PJ fue el mismo Máximo Kirchner.

«Fue el primero al que fui a ver, para hablar con él, le había dicho que el peronismo se había convertido en una confederación de provincias y había que devolverle el carácter de movimiento nacional», sostuvo Quintela, que remarcó que «falta conducción» en el peronismo.

«Nunca me animé a juzgar a un par», continuó el mandatario provincial. «Si tengo que criticarlo, se lo diría entre cuatro paredes», cerró ese tramo.

El gobernador de La Rioja volvió a mostrar sus diferencias con la expresidenta. Pidió cambiar “modos” de conducción y comparó el liderazgo de Cristina Kirchner con el de Carlos Menem.

“Por supuesto que fue mi conductora, como fueron los Menem”, comenzó Quintela. Y aclaró sobre obediencias y lealtades: “No soy empleado de nadie. A nosotros nos conduce la política”.

Siguió en el mismo tono. «Mandar, mandar… no, a mí no me manda nadie. Perón decía que conducir no es mandar, es persuadir. Hay que estudiarlo un poquito a Perón”, aleccionó en diálogo con Radio 10.

Y completó: “Menem persuadia desde el cariño, el amor, no desde la imposición. Tenemos que cambiar algunas conductas nuestras”.