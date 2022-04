Quintela reiteró el reclamo de gobernadores a la Corte por los fondos a Ciudad

Compartir

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (PJ), reiteró este martes el reclamo de los mandatarios provinciales a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos transferidos por el macrismo a la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que los gobernadores se sienten «discriminados».

«El expresidente (Mauricio) Macri, en una decisión unilateral, discrecional e inconstitucional, le transfirió 2,35 de la coparticipación a la Ciudad» para que administre la fuerza de seguridad que le fue transferida, dijo Quintela, quien integra el Consejo de gobernadores del Norte Grande, en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, destacó que «si tenemos en cuenta que La Rioja tiene 1,89 de coparticipación en total para todo, los 2,35 en seguridad es casi el doble que para La Rioja, que tiene 100 mil kilómetros cuadrados, mientras que Capital Federal tiene 900 kilómetros cuadrados».

«Tenemos que ser mucho más equitativos en la distribución y mucho más justos con todas las provincias», aseveró Quintela, quien además precisó que «Capital Federal no es una provincia y no tiene derecho a tener fondos de coparticipación».

El gobernador detalló que «lo que sí tiene, de acuerdo a la ley, es que la Nación la asista en lo que crea conveniente». Sostuvo, además, que los gobernadores se sienten discriminados por los recursos destinados a la Ciudad de Buenos Aires.

«Por eso le pedimos a la Corte Suprema que se ajuste a derecho cuando tenga que fallar sobre el amparo», expresó respecto a la disputa judicial que existe entre la Nación y la Ciudad sobre los recursos para financiar la seguridad transferida por Macri a la Ciudad, que luego el Gobierno nacional redireccionó quitándole un porcentual.

Quintela, asimismo, afirmó que «la Ciudad de Buenos Aires tiene una situación particular» porque «es la más rica de la República Argentina, pero no produce nada, administra decisiones políticas, financieras y económicas del país sin la participación del interior, como por ejemplo en el caso de los medios de comunicación».

En ese sentido, ejemplificó: «Los medios capitalinos tienen una repercusión directa en las provincias argentinas, pero los medios provinciales no tienen repercusión en capital».

«Los gobernadores creemos que la Capital está subsidiada en todos los servicios», destacó el gobernador de La Rioja e insistió en que «nosotros tenemos que hacer una mejor distribución de la riqueza».

