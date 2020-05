Quique Estevanez se refirió a la falta de ficción nacional: «El actor es muy caro para una novela»

Compartir

Quique Estevanez es uno de los productores más conocidos de la Argentina, realizó ficciones aún recordadas a pesar del paso de los años como La nocturna, Los buscas de siempre, Amor en custodia y Dulce Amor, entre otras. Sin embargo, desde el 2018 que una novela suya –Golpe al corazón– no sale al aire. Entre otras cosas, aseguró que para una producción los actores son demasiado caros y resulta imposible costear una ficción.

“¿Qué pasa en la Argentina? Que no producimos, la tele no tiene publicidad, las empresas no tienen plata para producir un programa. La industria de la televisión está parada”, dijo en diálogo con Moskita Muerta por la Once Diez, sobre una problemática que comenzó mucho antes de la pandemia y de la decisión de la Asociación Argentina de Actores presidida por Alejandra Darín de que los actores dejaran de trabajar por cuestiones sanitarias.

“Hay que ajustar algunas cosas en Actores porque tienen un convenio colectivo de trabajo de los setenta”, dijo, pero hizo un paréntesis sobre el freno en las grabaciones ante el avance del coronavirus: “Hay cosas con las que me saco el sombrero, en que no quieren que se grabe, aplaudo. Estamos con barbijo, nos sacamos los zapatos, nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol, no me parece que esté al alcance de que los responsables de Actores digan que hay que trabajar porque es un riesgo. Se besan, están a diez centímetros cara a cara, la iluminación genera calor y es perjudicial para la salud. Primero la salud, después lo que quieran”.

Luego, se explayó sobre los inconvenientes que hay a la hora de trabajar debido a la antigüedad del convenio laboral de la Asociación: “Hay que terminar con algunas cosas como que los actores tienen que trabajar seis horas porque es insalubre. No, si estás grabando en un estudio o en exteriores no es insalubre, y si no, en todo caso, habría que hacer que no lo sea. No pueden trabajar seis horas y después que haya que pagar más”.

“Trabajan un rango de seis horas, están diez horas en un estudio a disposición, no es lo mismo que trabajarlo pero es como si… y ganan en función de las diez horas que se trabajan. Hay gente que trabaja por 20 mil, por 50, o cien o doscientos y está a la altura de las circunstancias. Los sábados no podés grabar y si grabás tenés que pagar el doble, son algunos de los problemas que tenemos”, dijo el productor, que aseguró que en una novela pueden llegar a trabajar unos cien artistas: “Necesito dos o tres galanes, dos o tres heroínas y muchos actores”.

El papá de Sebastián y Sol Estevanez pidió que todos los sectores, especialmente los artistas, piensen por qué no tienen trabajo: “Para mí, el actor es muy caro para una novela, no lo podés pagar porque se te van los valores, hay que poner voluntad en todos los rubros”.

Sobre las repeticiones de ficciones ya emitidas ante la falta de nuevas producciones, una de las alternativas planteadas por SAGAI, Estevanez opinó: “Me gustaría regalarle a la TV Pública Los buscas de siempre, que la hice hace 20 años, para que podamos verlo otra vez y no dejarlo tirado en un cajón, pero el canal tendría que pagar una fortuna por las repeticiones, entonces no lo podrían pasar. Sale muy caro, una lata capaz cuesta 15 mil dólares un capítulo y esto lo supera”.

Para él, no es por mala voluntad que los canales no produzcan ficciones, sino que es una mera cuestión de costos. “Hacen talk shows porque no pueden pagar otra cosa. Si al Nueve le ofrezco mis novelas, no podrían hacerlo porque no les dan los costos. Hay que ponerse de acuerdo, juntarse todas las partes y hablar en serio”, pidió.

En la cuarentena, Quique aprovecha para leer, pensar nuevas ideas para novelas y, por supuesto, mirar ficción. Él es uno más de los miles de espectadores que cada noche ponen Telefe para ver Jesús: «Le pusieron mucha plata y está bien hecha, me gustan las escenas, los lugares donde graban. El producto es muy bueno y últimamente no hay nada que se ponga a la par. En las épocas en las que competía había programas muy buenos, hoy no hay nada”.