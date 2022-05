«Quique» Ramírez: «El Gobierno Provincial trata de desviar su responsabilidad de 27 años»

Compartir

La polémica se extiende, la Corte Suprema tiene que dirimir entre los puntos porcentuales de Coparticipación Federal que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que reclama el Gobierno Nacional. Sobre ello, opinó el ministro Aníbal Gómez, quien indicó que los puntos porcentuales que recibe la administración de Larreta son responsables de la pobreza local. «Está totalmente desinformado o es un mentiroso», aseveró el diputado Enrique Ramírez al respecto.

“Primero quiero dejar bien en claro que si el ministro Aníbal Gómez dijo que la pobreza corresponde a los 3 puntos que le dio Macri al Gobierno (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), está totalmente desinformado o es un mentiroso porque por más de que le haya dado lo que le haya dado del PBI o de la coparticipación, en nada modificó lo que la Provincia de Formosa recibía de Macri, el 3,80% de coparticipación, antes, durante y hoy exactamente igual, entonces es una mentira de que se haya modificado lo que recibe cualquier provincia por lo que se le dio o se le quitó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», explicó el legislador provincial por el PRO.

Con esto, Enrique «Quique» Ramírez, señaló que lo dicho por el ministro Gómez es para «desviar su responsabilidad» ante la situación actual de la provincial. «Lo que intenta hacer el Gobierno Provincial es tratar de desviar su responsabilidad de 27 años de Gobierno».

«La pobreza estructural que existe, sin lugar a dudas, la creó y la generó el Gobierno que está hace 27 años. Lamento mucho que traten de desviar la atención, de quedar bien parados porque la verdad que Argentina ya no está más para este tipo de cosas, creo que estamos ante una situación límite, compleja, difícil y que salgan a decir semejante barbaridades», agregó molesto Ramírez.

«Primero, demuestran a las claras que no están a la altura de las circunstancias y segundo, no sé qué hicieron estos 27 años para seguir culpando a Macri de la pobreza de Formosa”, continuó.

De esta forma, y tras los dichos del Ministro de Desarrollo Humano local, el legislador provincial también resaltó que «nada de lo que haga este Gobierno tiene mucha lógica». «Te dicen que tenemos superávit fiscal pero vivimos en Ley de Emergencia tras Ley de Emergencia, claramente este Gobierno está haciendo agua por donde lo mires», concluyó diciendo.

