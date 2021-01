Quique Sacco recordó a Débora Pérez Volpin con un emotivo mensaje, el día que hubiera cumplido años

Compartir

El periodista deportivo fue pareja de la diputada porteña durante siete años. Pérez Volpin falleció en 2018 durante una endoscopía, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

A casi tres años de su partida, Quique Sacco no se olvida de Débora Pérez Volpin. El periodista deportivo suele recordar a quien fuera su pareja en cada fecha especial y, en esta oportunidad, con motivo del que hubiera sido su cumpleaños número 53, le dedicó unas conmovedoras palabras.

“Luna llena, blanca y radiante de este 30 de diciembre. Siempre acompañando e iluminándonos. Nada es casual. Allí está y estará eternamente”, escribió junto a una postal en la que se ve una luna brillante en medio de un bosque.

La periodista falleció el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio de la Trinidad, donde había ingresado por un dolor de estómago. En ese centro médico le habían realizado una endoscopía, durante la cual perdió la vida. Meses antes de morir, la conductora había dejado su labor en canal trece, donde estuvo más de dos décadas, para dedicarse de lleno a la política. Incluso fue electa legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto en el que asumió el 10 de diciembre de 2017, pero solo llegó a sesionar en una oportunidad. Al momento de morir, lleva siete años en pareja con Sacco.

En la actualidad, Quique se encuentra en pareja con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien conoció el sábado 3 de agosto del 2019 en la mesa de Mirtha Legrand. En diciembre de ese año, fueron sorprendidos por los paparazzis durante lo que fue su primera salida pública, en una parrilla de San Telmo. “Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, dijo hace tiempo en una nota con Involucrados, el ciclo que conducía Mariano Iúdica

Al seguir teniendo un vínculo muy cercano con Luna y Agustín, los hijos que la periodista tuvo con su ex marido Marcelo Funes, para él era determinante que ellos aprobaran la relación. “Ellos fueron los primeros que supieron, antes que nadie. Fuimos a cenar, como habitualmente solíamos hacer, dos o tres veces en la semana. Ese día era un sábado. Charlamos sobre un montón de cosas, nos pusimos al día. Y al final de la charla les dije: ‘Bueno, tengo que contarles algo’. Me dijeron: ‘¿Es algo bueno o malo?’ Y les contesté: ‘Es bueno, según cómo lo miren’”, había relatado Sacco en su momento en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi por La Once Diez.

Y ocntinuó: “Les conté que estaba conociendo a una persona y que quería que los primeros que lo supieran fuesen ellos. Agustín fue el que tomó la posta: ‘Sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir. Si vos estás bien, te apoyamos’. Luna también, quizás con alguna reserva por ser mujer, por el lugar que ocupa en mi vida, por el lugar de Débora en mi vida también. Pero bien. Se fue procesando y creciendo con el tiempo, pero ellos lo recibieron así”.

