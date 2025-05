Quirno: «La meta de reservas es un número a alcanzar, la fuente de dólares no es trascendental»

El secretario de Finanzas destacó que el objetivo de la acumulación de reservas se puede lograr por distintos medios. Lo dijo en el marco del evento de Banco Valo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno destacó que la Argentina «está empezando a re acceder al mercado internacional de deuda» y confió en que «ese acceso se irá dando de a poco». Así lo afirmó tras el anuncio del lanzamiento del nuevo bono en pesos con el que busca captar dólares de inversores internacionales, que hizo este lunes.

Ante la consulta respecto de por qué el Banco Central (BCRA) no compra dólares en el mercado oficial de cambios, Quirno dijo, en el marco del Seminario Argentina 2025 que realizó banco Valo en el Museo Malba, que «la meta de reservas es un número que tenemos que acumular, pero la fuente no es trascendental».

Confió en que el programa naturalmente va a acumular reservas. «Hicimos la emisión de un bono en pesos para no aumentar la deuda bruta ni neta. El límite de pesos a tomar será el que surja de las renovaciones. Se trata de un reemplazo la deuda uno a uno», destacó el funcionario en una charla posterior con la prensa.

«Estamos viviendo un proceso de transformación profunda de la Argentina, generando las condiciones para que el sector privado invierta, compita y se desarrolle», destacó. Y aseguró que «estamos cerrando un proceso de credibilidad a largo plazo».

Por otro lado, aseguró que el Gobierno está conforme con el proceso que están encarando y aseguró el programa tiene su principal objetivo en la inflación.

Bajar impuestos, una

promesa con limitaciones

«Vamos en camino de seguir bajando impuestos sin afectar el equilibrio fiscal. En ese marco, no podemos bajar retenciones para siempre porque no tenemos espacio fiscal», dijo Quirno.

Y adelantó que las leyes que van a presentar en el Congreso en los próximos días en el marco del plan conocido como «Dólar Colchón» tienen que ver con el interés general para sostener el orden macro.