Racing 2024: Martín Anselmi, el principal candidato a ser el director técnico

Mientras la dupla Sebastián Grazzini – Ezequiel Videla fue confirmada hasta fin de año, tanto Victor Blanco como Rubén Capria tienen apuntado al entrenador de Independiente del Valle, que no escuchará ofertas hasta que se defina el año en Ecuador. Es el primer técnico con el que Racing dialogará para ser el sucesor de Fernando Gago.

El 2023 de Racing es totalmente diferente a lo que se había proyectado. Ni el más pesimista hincha de la “Academia” vislumbraba que el equipo tendría un pésimo andar en el Torneo de la Liga Profesional de Fútbol, una regular Copa Libertadores, una eliminación con goleada de la Copa Argentina y que hoy sus chances de poder clasificar entre los doce mejores del año y el pasaje a los playoffs de la Copa de la Liga pendieran de un hilo.

La salida de Fernando Gago, tras dos años en el cargo, en el clásico con Independiente, reveló una de las imágenes que la institución no estaba acostumbrada a vivir en el último tiempo. En el día en que Victor Blanco cumplía diez años en la presidencia del club se vieron incidentes, reclamos, pedido de renuncia del entrenador, del asesor técnico (Rubén Capria) e inclusive entre las consignas de los hinchas que rodearon al micro se pidió por elecciones anticipadas. Ante ese panorama, a “Pintita” solo le quedaba presentar la renuncia, a pesar que el plantel le pidió no hacerlo.

Y llegaron semanas de incertidumbre, una búsqueda acelerada de nombres de elite como los de Marcelo Gallardo, Guillermo Barros Schelotto, Hernán Crespo y Gustavo Alfaro no llegaron a buen puerto. Pero entre esos nombres hubo uno que dejó la puerta abierta para un futuro diálogo y que lo posicionó como la principal alternativa: Martín Anselmi.

El propio Anselmi confirmó el diálogo en diálogo con D-Sports Radio y fue muy elogioso del accionar de la institución: «Racing es un club muy grande. Que nos hayan buscado habla de una coherencia en el club, y en su proyecto. A veces, simplemente no coinciden los tiempos. No hablaba bien de nosotros cortar nuestro proceso antes de tiempo. Fue un orgullo que se hayan fijado en nuestro trabajo», sostuvo el entrenador.

La charla con la “Academia” dejó una excelente impresión en Rubén Capria, según pudo averiguar Doble Amarilla, porque ve en el santafesino alguien en quién poner al frente en lo que será el último año de la actual gestión de Victor Blanco (ya que habrá elecciones en diciembre de 2024).

Si bien el técnico no pudo aceptar hace semanas, dejó la puerta abierta para fin de año: “Queremos terminar el año acá. A partir que finalice el año, y las diferentes competencias, nos vamos a poner a analizar qué es lo mejor para nuestro cuerpo técnico”, dijo el entrenador que no descartó la chance de poder dirigir en nuestro país: “es un lindo desafío dirigir en el fútbol argentino. Si hay algún proyecto que se interese en nosotros y nos interese no veo porque no dirigir en el país”, había detallado el orientador táctico de Independiente del Valle.

Anselmi, a diferencia de Gago, no tiene pasado como futbolista profesional. Comenzó su carrera a los 31 años como asistente técnico de Gabriel Milito en Independiente (luego de dedicarse al periodismo) y se hizo fuerte como entrenador. En su pasado reciente trabajó con Marcelo Romano. Dato no menor, ya que el actual coordinador de las divisiones inferiores de Racing fue quien brindó excelentes referencias de su trabajo.

Mientras tanto Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla transitan el camino del cierre del año en la “Academia». La dupla fue confirmada hasta fin del corriente año como relevo oficial de “Pintita”, mientras Gago reapareció públicamente en España, adonde fue a ver la goleada por 6 a 0 del Atlético Madrid de su colega y amigo, Diego Simeone, por fase de grupos de la Champions League, ante Celtic.

¿Y si Anselmi no llega? Será barajar y dar de nuevo para un Racing que estará atento al cierre del año de varios entrenadores que actualmente están con trabajo. Tales los casos, como con Anselmi, de Eduardo Coudet (el sueño de toda la CD), Eduardo Domínguez, Gabriel Heinze y Diego Martínez. Además de revisar las situaciones de entrenadores actualmente libres como Gustavo Costas, Alexander “Cacique” Medina y el colombiano Juan Carlos Osorio.