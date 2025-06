Racing, a un paso de contratar a Alejo Veliz

La Academia quiere sumar a Alejo Véliz e inició negociaciones con el Tottenham, dueño del pase del atacante.

Racing Club está decidido a reforzar su ataque y puso sus ojos en Alejo Véliz, delantero del Tottenham Hotspur. La dirigencia del club de Avellaneda ya inició contactos con el jugador, quien mostró interés en regresar al país, y presentó una propuesta concreta para adquirir el 70% de su pase, informó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo.

Desde Londres, los Spurs respondieron positivamente, aunque solicitaron ajustar algunos detalles en la oferta. Luego, el reportero brindó más detalles sobre la oferta de la Academia: USD 7.000.000 (4 fijos y 3 en objetivos) por el 100% de la ficha de Veliz y una plusvalía del 30% por una futura venta para el elenco inglés.

El joven de 21 años, formado en las inferiores de Rosario Central, tenía como primera opción volver al Canalla, pero la institución rosarina se vio limitada económicamente para asumir una transacción de esa magnitud. Esta situación abrió la puerta a Racing, que tomó la iniciativa en las negociaciones.

El técnico Gustavo Costas pidió reforzar el ataque luego de que Adrián Balboa no ofreciera el rendimiento esperado. Por tanto, Véliz, con su proyección y potencia como delantero, se perfila como el complemento ideal para disputar el puesto con Adrián Martínez. La Academia busca asegurarse una delantera sólida de cara a los próximos desafíos.

Mientras tanto, el club también enfrenta la incertidumbre en torno al futuro de Maximiliano Salas, quien podría partir rumbo a River Plate en cualquier momento. Con este contexto, sumar a Véliz parece ser una prioridad en el agitado mercado de pases que atraviesa el equipo. Si bien la operación aún requiere pulir ciertos aspectos contractuales, todo apunta a que el acuerdo alcanzará un desenlace favorable.

Con apenas 19 años, Véliz se convirtió en el protagonista de la transferencia más cuantiosa en la historia de Central. El miércoles 2 de agosto de 2023, se confirmó que el club argentino aceptó una oferta del Tottenham por 17 millones de dólares más 6 millones en objetivos y un 10% de plusvalía en una futura venta.

Este acuerdo, por un total de 23 millones de dólares brutos, superó los 11,5 millones que el club inglés Brighton & Hove Albion pagó por Facundo Buonanotte en 2022 y los 8 millones que Ángel Di María costó al Benfica en 2007. Aunque no tuvo mucho rodaje en el equipo inglés y fue cedido al Sevilla y luego al Espanyol.

El interés europeo hacia Véliz estalló en julio de 2023, después de su destacada participación con la selección argentina en el Mundial Sub 20 y una sólida temporada en Primera División. Su capacidad como delantero y su destacable desempeño en partidos clave atrajeron la atención de numerosos equipos del continente, dejando claro su potencial para dar el salto internacional.

La trayectoria del atacante comenzó a brillar el 23 de julio de 2021, cuando debutó en Primera. Aquella noche, ingresó al campo en el segundo tiempo durante un duelo de la Copa Sudamericana frente al Deportivo Táchira de Venezuela, que finalizó con una victoria de 1 a 0 a favor del equipo rosarino. Poco más de un año después, específicamente el 2 de mayo de 2022, marcó su primer tanto en la máxima categoría del fútbol argentino durante la derrota de Central 2 a 1 ante Huracán.