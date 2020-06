Racing acordó la continuidad de Cvitanich y Lisandro López

Compartir

Racing tiene un claro objetivo para cuando regrese la actividad bajo la nueva normalidad: mantener un equipo competitivo que le permita soñar con la Copa Libertadores. Por lo tanto, la continuidad de dos de sus figuras que se convirtieron en piezas claves en los títulos de la era Coudet marca una coherencia en la proyección internacional.

Darío Cvitanich aceptó la reducción de su salario y seguirá en la Academia, aunque criticó que “las formas no fueron las adecuadas”. En su cuenta de Instagram, el delantero deseó también permanecer “más que los seis meses” que le quedan de vínculo y agradeció el cariño de los hinchas. “¡Hola a todos! Quiero comunicarles que he decidido aceptar la quita impuesta por la dirigencia para con mi contrato y seguir en el club otros 6 meses”, publicó el ex Banfield.

La continuidad de Darío se dio unas horas más tarde del anuncio que cautivó a los fanáticos con la extensión del contrato de Lisandro López, ídolo del plantel y referente de un grupo sólido que sueña con ganar la Copa Libertadores.