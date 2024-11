Racing, campeón de Sudamericana: le ganó a Cruzeiro y desató una fiesta en Asunción

Racing jugó en Asunción como un equipo que quiere ser campeón. Con la voluntad inquebrantable que irradia Gustavo Costas, un entrenador que no tiene sangre roja, sino albiceleste. Que vive por y para la Academia. Que corrió a la par de sus jugadores. Que los arengó durante los casi 100 minutos que duró la final en la tórrida Asunción. Racing jugó como campeón desde el primer minuto. Y levantó su primer trofeo internacional en 36 años: ahora la Copa Sudamericana le pertenece, luego de un merecido 3-1 a Cruzeiro en la Nueva Olla, el estadio de Cerro Porteño.

La gloria es toda de la Academia, que por primera vez anotó dos goles en los primeros veinte minutos de un encuentro decisivo de la Sudamericana. Y pudieron ser tres, porque el VAR le anuló un gol a Martirena por un offside milimétrico, imperceptible. Costas pensó que se venía la tormenta. Pero no, porque el propio lateral uruguayo inventó un centro y le salió un tiro al arco; convirtió un gol. Y más tarde la combinación Salas-Maravilla fue letal y Racing se puso 2-0.

La Academia fue local en la Nueva Olla y los hinchas aparecieron cuando el equipo más lo necesitó. En el segundo tiempo, por caso, después de que Cruzeiro encontrara el descuento en la -tal vez- mejor jugada del partido. Sostuvo Arias, el arquero de Racing, y la final se hizo de costa a costa, sin escalas en el medio. Fue el momento de pensar, de parar la pelota. Costas hizo cambios, recicló piernas y su equipo esperó el momento para el estiletazo final.

Fue obra de Roger Martínez, pudo haber sido antes de Salas. Lo importante es que fue. Que Racing consiguió el tercero y su gente deliró. En la Nueva Olla, en el Fan Fest asunceño y en el abarrotado Cilindro de Avellaneda. Hay historias en los futbolistas que se superpusieron a situaciones complejas -Juanfer, por ejemplo- y decenas en los hinchas que empeñaron lo que no tenían para viajar. La historia de la historia es Racing. El nuevo campeón de la Copa Sudamericana.

Martirena: “No

lo puedo creer”

El uruguayo Gastón Martirena aporta lo suyo: “No lo puedo creer. Disculpen. Estoy muy emocionado. Me dijiste que íbamos a ganar 2-0. Uno de Adrián y uno mío. Estoy contento. Nada más. Ahora no me doy cuenta. En el transcurso de los días, cuando vea las cosas… la gente esta está mal de la cabeza. Hicieron muchos sacrificios. Les agradezco un montón. Nada más. Todo es para ellos y mi familia”, dice en ESPN.

Maravilla Martínez:

“Todavía no caemos”

Adrián “Maravilla” Martínez también habla con ESPN: “Muy contento. Todavía no caemos. Es algo muy lindo. Se sufrió hasta lo último. Es una bendición. No imaginaba esto. Dios nos iba a bendecir. Íbamos a salir campeones. Vamos a levantar la copa para toda la gente de Racing. Muchísmas gracias a ellos. Mucha historia, mucho tiempo que no levantaba una copa internacional. Que lo disfruten y muchas gracias por el apoyo”.

Quintero: “Somos una familia”

Juan Fernando Quintero habla con ESPN: “Lo buscamos, era la intención siempre. El grupo se lo merece. Somos una familia y quedó demostrado en el partido. Todas las cosas que me pasaron… y siempre luché, siempre le pedí mucho a Dios. Agradecerles a los hinchas. Logramos el premio, que disfruten. Nos lo merecemos”.

Datos de la final

De acuerdo con los datos de Opta, por primera vez un equipo sacó dos goles de ventaja en los primeros veinte minutos en la final de la Sudamericana. Además, Cruzeiro no tuvo remates y Racing anotó los dos que intentó.

36 años después, y

contra el mismo rival,

¡Racing campeón!

Con un emblema como Gustavo Adolfo Costas como entrenador -fue mascota, jugador de inferiores, de primera, capitán y luego DT-, la Academia volvió a levantar un trofeo internacional tras aquella Supercopa de 1988 y el inolvidable gol de Omar Catalán. También, contra Cruzeiro. La espera terminó.

Premio al equipo más

goleador del torneo

La Academia sumó 33 goles en toda la Copa Sudamericana, fue el equipo más realizador del torneo y tuvo en Adrián “Maravilla” Martínez al goleador del torneo: gritó 10 veces en la competencia. El gol en la final ante Cruzeiro le permitió quedar con una conquista más que el brasileño Yuri Alberto (Corinthians).