Racing de Chivilcoy se llevó un triunfazo del Vicente Rosales

La Academia de Chivilcoy le ganó a Olímpico 86 a 82 en un final ajustado, con 18 puntos de Cooper como máximo anotador del encuentro.

El primer cuarto fue de bajo goleo y muchos errores en ambos equipos. El score se mantuvo parejo hasta el cierre, cuando Racing logró una pequeña ventaja y se fue al frente 20 a 18, apoyado en tiros largos y algunas acciones en el poste bajo. Olímpico mostró dificultades para contener a Cooper y para encontrar efectividad desde el perímetro.

En el segundo cuarto, Bressan y Ascanio dominaron la pintura, dando al Negro un pequeño margen en el marcador. En Racing, McClenton comenzó a destacar en ofensiva, mientras Granberry llegó a tres faltas y la visita empezó a capturar rebotes ofensivos. Los triples de Barrales, Conte Grand y Stuky mantuvieron a Racing en juego, pero un gran cierre de Olímpico con Vieta y Ascanio permitió que se fueran al descanso largo arriba 46 a 41.

Olímpico encontró puntos en la pintura en el tercer cuarto, con Granberry aprovechando la buena conducción de Facello y la sólida defensa de Bressan. Sin embargo, el equipo sufrió la baja de Vieta por lesión. A pesar de esto, el Negro logró ponerse 63 a 62 arriba de cara al último cuarto.

En el cuarto de quiebre fue todo gol a gol. A falta de 2:30, el marcador estaba 77 iguales, con mucho aporte de Mijares y Facello para empatar. Cooper y Herasme le devolvieron la ventaja a la visita, que rápidamente se puso 6 puntos arriba, aprovechando pérdidas de Olímpico con 1:17 por jugar. Con 50 segundos por jugar, Santi Pérez clavó un triplazo, Racing no anotó y Facello acercó al Negro con un par de libres. Sin embargo, Racing cerró mejor y se llevó el triunfo 86 a 82, con Cooper como máximo anotador con 18 puntos.

Nueva victoria de

Instituto en el Sandrín

La Gloria se impuso ante Gimnasia y Esgrima por 85 a 70. Keylan Boone fue el MVP del encuentro con 24 unidades de valoración.

En una jornada de agobiante calor en Alta Córdoba, La Caldera estuvo encendida con el aguante de su gente, siempre clave para el empuje del equipo. Estuvieron presentes protagonistas de la Generación Dorada: nada más y nada menos que Rubén Magnano y Fernando Duró, que le agregaron color a la noche de Liga.

Tras un primer cuarto parejo, que incluyó el debut del extranjero Ahmed Hill, el Albirrojo se fue acomodando en el marcador con un buen accionar colectivo. Lo más destacado en la visita pasó por Emiliano Toretta. Pese al buen arranque del elenco de Pablo Favarel, el Glorioso se fue al descanso arriba 46-34 con acciones destacadas del tándem Boone-Hill.

En el complemento los dirigidos por Diego Vadell lograron mantenerse arriba sin mayores complicaciones, encontrando soluciones con Gastón Whelan y Tomás Monacchi, que lograron hacerle daño al equipo sureño para consolidar de esta manera una victoria cómoda en ca