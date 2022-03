Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En su debut en la competencia, la Academia ganó en Santiago del Estero gracias a los goles de Mauricio Martínez, Enzo Copetti y Benjamín Garré

Racing Club, líder e invicto de la Zona A de la Copa de la Liga, extendió su buen momento ante Gimnasia y Tiro de Salta, equipo del Federal A: se impuso por 3 a 1 en Santiago del Estero y avanzó a los 16avos. de final de la Copa Argentina. Mauricio Martínez, Enzo Copetti y Benjamín Garré sellaron los goles del elenco de Fernando Gago. Ivo Chaves descontó para el elenco del Norte del país.

La Academia golpeó prácticamente de entrada: a los 6 minutos, Mauricio Martínez abrió el marcador con un remate cruzado, aunque pareció estar medio paso adelantado tras el pase de Copetti. Instantes después, el ex Atlético de Rafaela quedó mano a mano y le sancionaron fuera de juego, cuando estaba habilitado.

Pese al tropiezo, el elenco salteño no se dejó llevar por los nervios. Buscó progresar con el balón sobre el césped, juntando buenos pies como Busse, Villar o Villarreal. Un remate del ex Independiente representó lo más peligroso del elenco del Federal A.

En contrapartida, el conjunto de Avellaneda, con varios suplentes, presionó alto y de a ratos fue profundo, sobre todo desde los desbordes de Fabricio Domínguez. Pudo ampliar a los 20, con el tiro libre de Piovi que atajó el arquero Silva.

Aún con imprecisiones, los salteños se entregaron al espectáculo y ofrecieron resistencia con ambición. Además, se vieron perjudicados por un penal de Piovi a Cortez que el árbitro Diego Abal omitió. Racing, en tanto, perdió a Mauricio Martínez por lesión, y con un intento de Pillud volvió a amenazar con ampliar la ventaja.

Cuando la Academia aceleró en el comienzo de la segunda parte, tomó distancia. A los 14 minutos, la presión extendida le reportó frutos, Benjamín Garré asistió a Copetti, quien resolvió con contundencia para el 2-0. Y 120 segundos después, tras pase del platinado atacante, fue el ex Manchester City el que quedó mano a mano y firmó el 3-0.

Gimnasia no dejó de buscar. Y encontró el descuento a los 29 minutos a partir de una pelota parada. El ingresado Frezzotti la bajó de cabeza y el capitán Chaves, por el segundo palo, rubricó el 1-3. El duelo se cerró con oportunidades en los dos arcos, aunque el resultado no se modificó.

A Gimnasia y Tiro, que jugó su primer partido de la temporada y se reforzó con nombres conocidos para pelear por llegar a la Primera Nacional (los citados Walter Busse y Alejandro Frezzotti, o Renzo Vera), le quedó la sensación de haber presentado batalla y el sabor agridulce de los fallos arbitrales. A Racing, la certeza de que, a pesar de los cambios de nombres respecto del 2-1 ante Independiente, la idea parece afianzada, y los resultados la nutren. No es poco.

La Academia se enfrentará en 16vos. de final a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que eliminó a Almirante Brown, en choque de equipos de la Primera Nacional, por 2 a 0 en cancha de Arsenal.

FORMACIONES:

Racing Club: Tagliamonte; Iván Pillud, Nery Domínguez, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Gimnasia y Tiro (S): Luciano Silva; Ivo Chaves, Marcos Tallura, Román Suárez y Ignacio Sanabria; Alejandro Frezzotti, Matías Birge, Walter Busse, Rubén Villarreal y Brian Zabaleta; Ricardo Villar y Fernando Cortez. DT: Ever Demalde.

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero

Compartir

Linkedin Print Whatsapp