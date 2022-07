Racing le ganó 1-0 a Independiente en el clásico y se acomodó en la tabla de la Liga

Compartir

Racing venció 1-0 a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por la séptima fecha de la Liga Profesional (LPF). Gabriel Hauche marcó para la Academia con un golazo de chilena en el primer tiempo y Enzo Copetti falló un penal. En el complemento el Rojo empujó, pero no pudo alcanzar la igualdad. Con esta victoria La Academia se acomodó en la tabla y ahora es tercero en el campeonato.

Luego de un comienzo con juego fue friccionado, Racing se puso en ventaja con un golazo: a los ocho minutos hubo un tiro de equina de Emiliano Vecchio, en el área anticipó Leonardo Sigali y que asistió a Gabriel Hauche que de chilena abrió el marcador en Avellaneda.

Racing fue superior y a los 20 minutos tuvo otra clara chance para ampliar su diferencia. Emiliano Vecchio enganchó ante la marca de Joaquín Laso que le dejó puesta su puesta su pierna y el volante cayó dentro del área. Rapallini cobró penal, aunque Enzo Copetti remató y la pelota dio en el palo derecho del arco defendido por Sebastián Sosa.

Pero la Academia no se desanimó y producto de su presión le impidió salir al Rojo o también lo obligó a cometer algún error en el fondo. Los conducidos por Fernando Gago tuvieron otra por medio del propio Copetti, pero Sosa le ahogó el grito.

Independiente no reaccionó y la amarilla que recibió Damián Batallini lo obligó al entrenador Eduardo Domínguez a sacarlo para evitar una hipotética expulsión. Muy enojado salió el volante, que pateó una botellita de agua y se sacó la camiseta. Fue reemplazado por Leandro Fernández.

En el final de la primera mitad la Academia sufrió una baja sensible que fue la salida de Vecchio por una molestia muscular. El volante cumplió una buena labor y fue reemplazado por Jonathan Gómez.

En el arranque del complemento le arrojaron restos de bengalas a Leandro Fernández cuando fue a ejecutar un tiro de esquina, el delantero se tomó el rostro y cayó al piso. Fue atendido por los médicos y el propio Sigali le pidió a su público que se tranquilice.

El trámite cambió y Racing ya no tuvo el ritmo vertiginoso, en tanto que Independiente se acercó con una que Leandro Fernández no llegó a conectar en el área; dos remates, uno remate de Lucas Romero y otro de Facundo Ferreyra que desvió el arquero Gastón Gómez. Tampoco con Alex Vigo que tiró afuera tras un rebote del propio Chila Gómez.

Racing esperó y cada vez que recuperó se acercó al arco de Sosa, aunque sin profundidad para lastimar como un tiro media distancia de Johan Carbonero que el guardameta uruguayo controló sin problemas.

En los últimos minutos Independiente no pudo doblegar a Racing que se cerró atrás y no le sobró nada, pero hizo lo suficiente para alcanzar la victoria en el clásico. El Rojo no gana en el Cilindro desde 2017.

