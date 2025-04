Racing lo ganaba 1-0, pero no pudo liquidarlo en el ST e Independiente se lo empató sobre el final del derbi. La Academia quedó a cinco del líder y el Rojo sigue en el fondo.

El clásico de Avellaneda tuvo un nuevo capítulo en el año, esta vez en el fútbol femenino. Y no hubo un ganador. Racing se imponía 1-0 con el gol de cabeza de Sindy Ramírez en el primer tiempo, tras un error en la salida a arquera Ochonga. Pero sobre el final del derbi lo igualó Gallo en Independiente y 1-1 en el predio de Villa Domínico.

En el global la Academia fue superior. Tuvo más llegadas, sobre todo con envíos largos, y estrelló un remate en un palo en la segunda parte. En esa jugada, tras el rebote del poste, Sindy Ramírez, en con el arco desprotegido, definió muy desviado y la pelota salió hacia un lateral. El conjunto que dirige Bracamonte no pudo cerrar el clásico y el Rojo se llevó un punto con sabor a victoria por el contexto.

De esta manera, el derbi terminó igualado por segunda vez al hilo, con idéntico resultado, pero en 2024 fue en el predio Tita Mattiussi. Antes de ello, Racing había triunfado en tres partidos en fila.

Cómo quedaron en la tabla

En cuanto a lo posicional, la parda a Racing lo complicó en la lucha por el título: quedó a siete unidades de Newell’s, el líder que juega hoy ante San Luis FC. Mientras que Independiente reúne apenas nueve puntos y abajo suyo sólo tiene a Vélez, Platense y Central.

Racing en la próxima fecha se medirá con Vélez, en el predio Tita. Previo a este clásico, le había ganado a Platense. El Rojo venía de igualar con Banfield.

Las formaciones de

Independiente y Racing

La Academia formó de la siguiente menare en el clásico de Avellaneda: Bobadilla; Otazú, Reche, Sachs, Serena Rodríguez, Luciana Pérez; Maregatti, Herrera, Sandoval; Sindy Ramírez y Rocío Bueno.

El Rojo presentó a estas 11: Ochonga; Dos Santos, B. Romero, Coronel, Gulino; Franco, Gauto, Buscaglia, Ochoa; Barroso y Gallo.