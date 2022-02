Racing no pudo con Gimnasia y empató sin goles como local

Compartir

El primer cotejo de ayer en la Copa de la Liga Profesional fue por la la Zona 1 y tuvo a Racing y Gimnasia de La Plata como protagonistas en Avellaneda. El encuentro finalizó empatado sin goles.

Los comandados por Fernando Gago tuvieron en el arco al Chila Gómez, quien ocupó los tres palos ante la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió Gabriel Arias. Aunque sin dudas todas las expectativas se centraron en el rendimiento del colombiano Edwin Cardona, quien fue titular al igual que Gabriel Hauche, quien retornó a la entidad para esta temporada.

Del otro lado, Pipo Gorosito perdió al Pulga Rodríguez para este torneo y debió apostar la reconfiguración del equipo con los refuerzos que contrató: Ramón Sosa, Oscar Piris, Agustín Cardozo, Cristian Tarragona y Franco Soldano.

La primera etapa fue muy friccionada, pero con un leve dominio de la pelota del elenco local. Desde los pies de Edwin Cardona, Racing Club intentó romper con la defensa bien planteada por Gimnasia y Esgrima La Plata. Aunque contó con un penal a favor, la Academia se fue al descanso con un empate sin goles con sabor a poco.

Miranda fue quien llevó peligro a los ocho minutos tras capturar un rechazo y su remate salió muy cerca. Diez minutos después, el Lobo respondió con un gran contragolpe que terminó con la habilitación de Aleman para Carbonero quien fue derribado en la puerta del área por Chila Gómez. El árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó falta del arquero que chocó con el colombiano y lo dejó sentido.

A los 21′, Racing Club volvió a contar con una gran chance luego de un pase para Correa, quien enganchó dos veces dentro del área y remató cruzado, muy cerca del palo derecho de Rodrigo Rey, quien se transformaría en figura de Gimnasia pocos minutos después. Porque a los 26′ Gerometta le cometió un insólito penal a Mena, quien venía siendo la figura de la Academia hasta ese momento y sacó provecho de una estupenda habilitación de Cardona. El encargado de patear la pena máxima fue Javier Correa, quien eligió el palo izquierdo del arquero Rey, que adivinó y desvió la pelota con un manotazo.

A los 33′, el árbitro anuló de manera correcta un gol de Gimnasia y Eugenio Mena abandonó la cancha por lesión, en su lugar ingresó Emiliano Insúa. La última acción del primer tiempo fue de Racing Club: centro de Cardona para que Mauricio Martínez capturara un rebote y en el área chica se disponga a marcar, sin embargo a último momento alcanzaro a rechazar al córner.

En el complemento, el panorama no cambió mucho. Racing ya no tuvo la misma claridad del primer tiempo y Gimnasia con el correr de los minutos se fue aferrando a la unidad que le sirve por ser de visitante y ante un grande. Matías Rojas sorprendió con un zurdazo en la puerta del área que se fue apenas desviado. A los 14′, Cardona probó con un remate de media distancia a las manos de Rey.

Al promediar esta etapa, el conjunto de Gago ya no mostraba la misma frescura por eso movió el banco con los ingresos de Carlos Alcaraz y Fabricio Domínguez (salieron Rojas y Miranda). Los dos que ingresaron mostraron otro ímpetu para buscar la pelota e intentar romper con el marcador. Alcaraz encabezó un ataque y Domínguez lo resolvió por la derecha luego de una buena subida. Terminó dentro del área con un remate que fue justo obstruido.

Cardona, apostado en la izquierda, volvió a contar con una pelota a su favor, probó pero nuevamente se encontró a Rey manoteando al córner. El arquero de Gimnasia fue la figura del partido. El equipo de Pipo Gorosito se aprovechó de la desesperación del final de Racing por ganar, más los murmullos que bajaban de las tribunas, y encontró dos veces mal parada a la defensa local. A los 34′, Chila Gómez le tapó un remate de gol estupendo a Germán Guiffrey dentro del área. Mientras que a los 44′, el arquero de la Academia le ahogó el grito a Carbonero con una magistral volada.

