Racing quedó a un paso de incorporar a una de las figuras del Platense campeón del Apertura

Cuando en Racing Gustavo Costas dispone de su defensa titular, la tranquilidad se apodera de los hinchas; porque hay garantía de solidez; pero cuando surgen las lesiones en Agustín García Basso, las sanciones en Marco Di Césare o alguna molestia en Santi Sosa, los problemas se convierten en profundos dolores de cabeza.

El ejemplo más claro ocurrió con Barracas Central, cuando Nazareno Colombo, primera alternativa como variante, debió ocupar la zaga central y su inestabilidad complicó a la última línea de la Academia. Es por ello que la entidad de Avellaneda aceleró las negociaciones con Platenses y todo indica que Ignacio Vázquez cambiará la camiseta del Marrón por la Albiceleste.

El capitán del Calamar es un confeso hincha de Racing y su sueño es representar al club de sus amores en el Cilindro. Es por ello que la operación consistirá en la adquisición de un 80% de su ficha por un monto cercano a los 2 millones de dólares.

De todos modos, desde el Presidente Perón, Diego Milito quiere concretar la salida de Germán Conti para no tener un exceso de contratos elevados en el plantel profesional.

El ex central de Colón no será tenido en cuenta por Costas (disputó 18 encuentros desde su arribo en enero de 2024) y su futuro podría estar en Gimnasia de La Plata o Sarmiento de Junín; aunque desde el entorno del jugador aseguraron que el defensor se irá de la Academia por un contrato similar al que tiene en la actualidad y no tiene pretensiones de reducir su salario.

“Seguimos dependiendo de que se vaya Conti. Hoy estamos más enfocado en eso”, explicaron desde los pasillos del Cilindro. El jueves será un día clave y se espera que haya acuerdo en todos los frentes para que Nacho Vázquez se sume al plantel.

Mientras tanto, el equipo tuvo el día libre luego de la victoria contra Belgrano en Córdoba y mañana volverán a los entrenamientos. Gabriel Arias, quien no pudo terminar el compromiso frente al Pirata por una molestia muscular, se realizará los estudios médicos para determinar el grado de la lesión. Desde el cuerpo técnico temen un desgarro que podría dejar al ex Defensa y Justicia afuera de las canchas por tres semanas.

Las inseguridades que demostró Facundo Cambeses en el Barrio Alberdi y la proximidad del encuentro ante Peñarol en Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (12 de agosto) encendieron las alarmas en Avellaneda. Previo a ese encuentro crucial, Racing recibirá a Estudiantes y luego tendrá el clásico con Boca en La Bombonera. Y para esas alturas necesita del plantel completo.