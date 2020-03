Racing reaccionó a tiempo y derrotó a Estudiantes de Mérida en su debut en la Copa Libertadores

Compartir

Llegó el día. El ansiado debut en la Copa Libertadores se dio en Venezuela. Racing comenzó su sueño continental en el Estadio Metropolitano Olímpico de Mérida, donde enfrentó a Estudiantes, el subcampeón de su país que tuvo entre sus titulares al joven con pasado en Boca Alexis Messidoro.

Con la novedad de Reniero en la ofensiva de la Academia, Sebastián Beccacece apostó por una propuesta más agresiva de la habitual, en la que Lisandro López se encargó de asociar el juego junto a Matías Zaracho y el ex San Lorenzo.

Si bien los de Avellaneda tuvieron varias ocasiones claras para abrir el marcador, los de Eugenio Brignani le generaron serios inconvenientes a la última línea visitante. Los recursos más empleados por el dueño de casa se basaron en los disparos de media distancia de Meza, Armando Araque y Rivas.

Pasada la media hora se produjo la mejor situación para festejar el 1 a 0. Una mala salida de Mauricio Martínez le dio la chance a Messidoro de definir frente a Gabriel Arias. A pesar de los amagues del ex Boca, el experimentado arquero con pasado en la selección chilena se quedó con el mano a mano y evitó la conquista de Estudiantes. El choque estaba parejo por los errores propios de los protagonistas de Racing y la confianza adquirida por los intérpretes de Estudiantes.

Además, antes de que termine el primer tiempo el Chelo Díaz pidió el cambio por molestias musculares y su lugar fue ocupado por Benjamín Garré, quien dejó una excelente imagen el último fin de semana ante Newell´s.

Con el nieto del ex lateral izquierdo campeón del mundo como enganche, Beccacece retrocedió al Lolo Miranda para que se convierta la primera salida entre los centrales y le exigió mayor sacrificio a Zaracho. Sin embargo, el que tuvo la oportunidad de marcar fue Penilla con un cabezazo que hizo lucir a Arias. La Academia necesitaba el descanso con urgencia.

Los de Beccacece consiguieron la igualdad gracias a la vergüenza propia que demostró Mena. A pesar de su error en el gol de Estudiantes, el chileno fue de lo mejor de Racing en el segundo tiempo. Incluso fue el que inició la jugada del gol con un saque veloz que terminó con el grito de Reniero. Lo llamativo es que en el mejor momento del delantero que consiguió el empate, el técnico lo reemplazó por David Barbona. Un cambio difícil de entender.

El propio Mena, quien confirmó su gran presente con una hermosa asistencia a Zaracho, fue el máximo responsable de la hazaña que consiguió la Academia. Si bien el volante resolvió con un disparo mordido y antiestético, Racing se llevó de Venezuela una victoria fundamental. El combinado de Avellaneda terminó con la tendencia negativa que acosó a los equipos argentinos que no pudieron ganar en su presentación en el torneo continental. Después de las derrotas de River, Tigre y Defensa y Justicia; y el empate de Boca en Caracas, el único que logró ganar en su debut fue Racing, aunque su producción no fue del todo buena.