Radicales alertan maniobra que discrimina la entrega de las tarjetas alimentarias

El presidente del bloque de diputados provinciales del radicalismo formoseño, Ricardo Carbajal, reveló la existencia de una operación, cuyo propósito es «dejar sin los beneficio de la tarjeta alimentaria a pobladores del interior», y que en Formosa remplazará la tarjeta social y responsabilizó a «los punteros peronistas de siempre».

El parlamentario, en compañía de los dirigentes Pablo López Pereira y Mario Vázquez desarrolló una extensa gira por el oeste formoseño, donde se reunió con pobladores de El Chorro, Lote 8, María Cristina, Santa Teresa, Tucumancito, El Potrillo e Ingeniero Juárez. «Quedé alarmado por la preocupación y la frustración manifestada por decenas de comprovincianos, quienes están convencidos de que no recibirán esta especie de tarjeta de débito que rondará entre 4 y 6 mil pesos, para la compra de alimentos», precisó Carbajal.

La Tarjeta Alimentaria reemplazará a la Tarjeta Social (130 pesos por mes) que perciben en Formosa al menos unas 21 mil personas; una vez que entre en vigencia el otro beneficio desaparecerá y solo se percibirá el nuevo que está implementando el Gobierno nacional.

«En Formosa se utilizará el padrón de la Asignación Universal por Hijo y dentro de este universo, habrá tres categorías bien definidas que podrán percibir el beneficio: las madres con hijos de hasta 6 años, aquellas mujeres embarazadas de 3 meses y las que tengan un hijo con algún tipo de discapacidad», explicó.

Sobre su recorrida, el diputado dijo que tuvo como objetivo principal recabar información en lo que respecta a la entrega del beneficio nacional, tras recibir una cantidad muy importante de reclamos, provenientes de pobladores que no se identifican con el partido gobernante.

«Vemos demora y desidia en la entrega del beneficio a estos estratos sociales que quizás sean los que tienen más genuinas necesidades», planteó.

«Lo que ocurre contrasta con el anterior Gobierno nacional que de inmediato se ocupó y mejoró ostensiblemente la atención, trabajando en territorio con los organismos sociales en verdaderos operativos institucionales y no en vísperas de elecciones; mal, de apuro y netamente electoralista», definió.