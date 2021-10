Radicales del interior reclaman participación y rechazan una lista con mayoría capitalina

Compartir

Referentes de varias localidades del interior provincial avalaron un documento crítico sobre el actual momento del centenario espacio en Formosa, haciendo «un enérgico llamado de atención a la dirigencia provincial a fin de que no se reiteren los errores del pasado y del presente». Se mostraron muy disconformes con los rumores que presagian un armado de lista con gran mayoría de referentes capitalinos.

El sábado se llevó a cabo una reunión de dirigentes de Juntos por el Cambio en Ibarreta, con la participación de Luis Juárez, Jorge Saavedra, Fernando Palavecino, Roxana Wirth y Asterio Gómez, de San Martín Dos; Taqui Carabajal y Roger Carabajal, de Las Lomitas; Gerardo Alonso y Gustavo Torres, de Fontana; Carlos Rodríguez, Fernando Rodríguez, y Antonia Caballero, de Ibarreta; Beto Aranda y Luis Albornoz, de Capital.

En el cónclave político se trataron diversos temas relacionados con la política provincial y nacional con miras a las próximas elecciones legislativas, y la situación actual del frente Juntos por el Cambio de Formosa, en especial del interior provincial.

«Todos coincidieron en señalar su preocupación ante los fuertes rumores de la conformación de la nómina de candidatos a diputados provinciales con dirigentes de la Capital, sin representación parlamentaria a prácticamente todos los distritos del interior».

Asimismo, indicaron que la UCR debería, con urgencia, lograr una buena organización para trazar las políticas más adecuadas con miras a las próximas elecciones, y especialmente para establecer una verdadera alternativa de gobierno para el 2023. «Con un partido en las actuales condiciones sería prácticamente imposible coordinar las estrategias políticas necesarias para ello», apreciaron. «Debemos darle vida a los comités de distritos y establecer una fluida interacción con el Comité provincial y las autoridades provinciales y nacionales», coincidieron.

Por último ratificaron el compromiso de sostener la militancia, en los respectivos distritos y acompañar a los actuales candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 14 de noviembre.

Finalmente se elaboró un documento que ya cuenta con las adhesiones de muchos afiliados y militantes del interior provincial que por distintas razones no participaron de la reunión, entre ellos dirigentes de El Colorado, Pirane, General Belgrano, Guemes, Palo Santo, El Chorro, Ingeniero Juárez, Perin, Zalazar, Pozo del Tigre y Estanislao del Campo.

El documento

«Como afiliados y militantes de la UCR, y de diferentes espacios políticos que conforman el Frente Juntos por el Cambio, expresamos nuestra preocupación ante el inminente cierre de listas para diputados provinciales, y los nombres de los que serán nominados para dichos cargos, la mayoría dirigentes de la ciudad capital, dejando al interior provincial sin diputados que los representen», determinó el documento suscripto en Ibarreta.

«Exigimos a quienes tienen la responsabilidad de nominar los candidatos que tengan en cuenta las zonas en que históricamente se ha dividido la provincia a tales fines: Capital- Sur – Norte – Centro – Oeste y Clorinda, de manera tal que cada una dichas zonas tengan su diputado provincial que los represente», añadió.

«No existe ninguna razón valedera para circunscribir al radicalismo a la ciudad capital, por lo que exigimos que las autoridades partidarias provinciales expliquen los fundamentos tenidos en cuenta para desmantelar el partido en todo el interior provincial erigiéndose en un espacio comunal de la capital», reclamó el escrito.

«Exigimos de las autoridades partidarias, senador nacional, diputado nacional y candidatos a diputados nacionales una explicación razonable política y estratégica, si lo hubiere, a fin de entender los porqué de tan desatinada actitud política partidaria.

No existen precedentes de tan desacertada actitud de la dirigencia partidaria provincial», subrayó.

«Están a tiempo de reparar escuchando a los militantes del interior provincial y no decidir a puertas cerradas y pretender imponer nombres que en muchos casos ni siquiera conocemos y que, a su vez, no conocen las problemáticas del interior provincial ni a la dirigencia partidaria», detalló.

«No obstante, ratificamos nuestro compromiso militante para las próximas elecciones generales con absoluta conciencia del adversario político a vencer, y sostener nuestros candidatos a diputados nacionales y del mismo modo fortalecer las estructuras de nuestro partido de todo el interior provincial, conjuntamente con el espacio político Cambiemos, con miras a ganar el gobierno en el 2023. Lo haremos aún ante el abandono de la dirigencia provincial que concentra su accionar sólo en la ciudad capital ignorando al interior», admitieron los dirigentes.

«Somos radicales por convicción y no por meros intereses personales o sectoriales y cargaremos, una vez más, sobre nuestras espaldas la responsabilidad de mantener firme la esperanza de cambiar la historia de nuestra provincia. Sostenemos que el Frente político Canbiemos debe ser ampliado y consolidado como la herramienta política más adecuada para lograr los objetivos propuestos», subrayaron.

«Hacemos un enérgico llamado de atención a la dirigencia provincial a fin de que no se reiteren los errores del pasado y del presente. Hoy más que nunca y con miras al 2023, quienes tienen a su cargo establecer las estrategias políticas para vencer en las urnas al actual mandatario provincial, deben poner de manifiesto toda su inteligencia y visión de la realidad política provincial y nacional y fortalecer los vínculos militantes en todo el territorio provincial», cierra el documento que, además de los presentes en el pueblo del centro provincial, fue adherido por Leonardo Deli Cuenca, de Laguna Blanca, Roxana González, de Belgrano; Liliana Farías, de Güemes; Nora del Carmen Albornoz y Marcos Madrid, de Posta Cambio Zalazar; Damián Cayetano López, de Ingeniero Juárez; Mario Saucedo, de Perin; Ruben Egues, de Palo Santo; Marcel Feldman, de El Colorado; Rulo Villalba, de Pozo del Tigre; Francisco Aranda, de El Chorro; y Ariel García, de Pirané.

