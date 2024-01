Radicales piden expulsar del Partido a Olivera: «Es un chico flojo de convicciones», dijo Zárate

A través de una nota elevada al Comité Provincial Distrito UCR Formosa, afiliados locales pidieron la expulsión de Fabián Olivera, Emilia Maciel y otros afiliados al Partido, ya que consideran que incurrieron en “inconducta partidaria”, por lo cual piden además que se informe al Tribunal de Disciplina para la sanción que corresponda.

En lo que respecta a Olivera aclararon que fue concejal de la ciudad y presidente del Comité UCR capital, por lo cual solicitan al Tribunal de Disciplina que juzgue su accionar por haber incurrido en “inconducta partidaria” aplicando la sanción que estime correspondiente ya que “ha ocupado cargos electivos o partidarios y se ha mostrado públicamente en distintos medios de comunicación adhiriendo o acompañando otras fuerzas políticas; ha sido candidato u ostenta cargo de representación política de otro partido político”.

También enviaron una nómina con más nombres de afiliados para que se proceda de la misma manera, entre los cuales aparece: Emilia Maciel (diputada provincial electa de La Libertad Avanza), Cisterna Claudia María Alejandra, Cisterna Fátima Patricia, Quevedo Lilia Beatriz, Yegros Norberta, Iza Iván Nicolas, Zarate Monserrat, Valdez Manuel, Álvarez Isabel, Sosa Gabriela, Riquelme Gladis, González Walter Daniel, Blasich José.

Cabe decir que la solicitud se fundamenta en dar cumplimiento al Artículo 67 Bis de la Carta Orgánica de la UCR Distrito Formosa.

Osvaldo Zárate

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el ex diputado provincial y actual presidente de la UCR Formosa Osvaldo Zárate lamentó que Olivera siga utilizando siglas del partido y hable en nombre del radicalismo, pero “votó a Gildo Insfrán, trabajó con Jorge Jofré, apoyó la candidatura de José Mayans y de Sergio Massa también”.

Seguidamente Zárate tildó a Olivera de ser un “chico flojo de convicciones” y agregó que “claramente tiene una desviación ideológica importante que no coincide con el radicalismo. Él forma parte ahora del peronismo”.

Consultado por el pedido de expulsión el ex legislador dijo que “es una iniciativa de los radicales, no de ningún comité”, dejando en claro que “los radicales son quienes lo quieren expulsar, para que no pertenezca más al partido”.

“La expulsión es una medida que toma el Radicalismo por inconducta partidaria, y en este caso claramente porque está militando en el Peronismo”, explicó.

Unión Cívica Radical

Por otro lado, a Zárate se le preguntó por la situación de la UCR, donde explicó que el radicalismo no solo perdió en Formosa, sino que se trató de algo generalizado, pero que hoy se encuentran en un proceso de “reorganización y renovación”.

“La UCR no solo en Formosa salió tercera, sino que fue a nivel país, inclusive en provincias que son conducidas por nuestro Partido salimos terceros; esto es un resultado electoral nacional que ahora es manipulado por un grupo de dirigentes que están con el peronismo diciendo que aquí se perdió, claro que fue así, pero también se perdió en Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires”, contextualizó.

“El radicalismo hace poco eligió autoridades en un consenso generalizado donde quedó como presidente Martin Lousteau y vicepresidente Luis Naidenoff. Se ha empezado una reorganización federal con casi la mayoría de los dirigentes del país y también con las cinco gobernaciones que tenemos. Lamento mucho el accionar de los correligionarios que se han ido, fundamentalmente de Olivera que no ha soportado la soledad y prefirió ir a militar en el Justicialismo en lugar de quedarse a pelearla con nosotros, el resto es excusa”, cerró diciendo Zárate.