Radiografía de los planes de vivienda del Estado: el largo derrotero del Procrear, disuelto por el Gobierno

El martes pasado el gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, del Ministerio de Economía. La medida determina que la gestión de los programas y proyectos pasa a manos de la Secretaría de Obras Públicas, que ahora deberá ocuparse de la finalización, cierre y transferencia de proyectos en la materia, incluidos los programas Procrear y Casa Propia. La decisión se concretó mediante la publicación del decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La administración de Javier Milei sostiene que el acceso a la vivienda propia debe gestionarse de manera privada mediante créditos personales. En la citada normativa, se argumentó que la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales y, por lo tanto, que no se justifica la intervención estatal en esta área.

En Argentina, según el Censo 2022, una de cada tres familias argentinas no posee una vivienda propia. Por otra parte, más de 2 millones de hogares en Argentina son inquilinos, una situación que se fue acentuando: entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares bajo alquiler pasó del 16% al 20% a nivel nacional, según datos del INDEC. Y el déficit habitacional total en Argentina fue estimado en 3.240.000 de viviendas

Pero el universo de quienes necesitan un techo propio es mucho mayor.

“Una pareja que vive en la casa de los padres, estadísticamente para nuestro país no se encuadra dentro del déficit habitacional. Y quienes viven en condiciones no deseadas tampoco se incluyen. Entonces, esa variable está maquillada. No tenemos un buen mapeo de esta problemática”, sostuvo Fabio Quetglas, Director de la Maestría en Ciudades de la UBA, ante la consulta de Infobae.

En su opinión, el problema del hábitat en Argentina es una verdadera tragedia. “Aproximadamente el 85% de quienes no tienen vivienda hoy no podrían acceder a un crédito hipotecario. Entre el valor de los salarios y el de las propiedades, hay una brecha muy grande. La mayoría de los países de la región no han dejado librado al mercado la solución de este problema, sino que aplicaron políticas públicas para facilitar el acceso a la financiación, creando condiciones para facilitar la inversión”, sostuvo.

Dos de los casos que mencionó fueron los de Chile y Uruguay, donde además de la estabilidad económica, se implementaron políticas orientadas a facilitar e incentivar el crédito hipotecario, dando apoyo a la actividad inmobiliaria, mejorando la regulación de suelo y ayudando a los gobiernos locales con regulaciones federales.

“Desde el gobierno podrían decir que nosotros vamos hacia la estabilidad económica, lo cual es necesario, pero con eso no es suficiente. Lo que ocurre es que nosotros vamos de un extremo a otro: que todo lo resuelva el Estado o que todo lo resuelva el mercado, pero en los casos de éxito queda claro que las políticas públicas son necesarias”, añadió Quetglas, quien como diputado nacional (UCR) integra la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano.