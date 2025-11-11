Radiografía Financiera de Formosa Revela una Dependencia del 87% de la Nación

El pulso económico de Formosa fue puesto bajo la lupa en el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 17 a 19h). Partiendo de una conversación previa sobre la administración de las finanzas provinciales, López presentó un análisis que sacudió la discusión sobre la autonomía económica de Formosa. La fuente: nada menos que el esquema Ahorro, Inversión y Financiamiento (AIF) correspondiente al tercer trimestre de 2025, emanado directamente del Ministerio de Economía de la Nación.

Las cifras, contundentes, obligan a una reflexión profunda sobre la sustentabilidad financiera de la provincia bajo la gestión del gobernador Gildo Insfrán. El dato central, que domina el panorama, es que “el Ministerio de Economía reconoce que el 87% de los recursos provinciales proviene de Nación”. Este porcentaje, que cristaliza la enorme dependencia de las transferencias federales, deja a Formosa con una porción mínima de generación de ingresos propios, abriendo el interrogante sobre “qué ¿qué aporta la provincia?” de su propio esfuerzo fiscal.

Los Ingresos Propios: Un Mínimo 13% en Detalle

El restante 13% de los ingresos totales de Formosa, hasta el tercer trimestre de 2025, se compone de la recaudación tributaria local y otros conceptos de explotación.

Impuestos Provinciales y la Carga de Ingresos Brutos

La recaudación por impuestos provinciales, encabezada por Ingresos Brutos, representó apenas un “6,4% del total de los ingresos” acumulados en los primeros nueve meses del año.



Esta es la columna vertebral de la autonomía financiera formoseña.

Impuesto a los Ingresos Brutos: Con una recaudación de “104.004 millones” , se consolida como el principal generador de recursos internos, reflejando la actividad comercial y de servicios de la provincia.

Con una recaudación de , se consolida como el principal generador de recursos internos, reflejando la actividad comercial y de servicios de la provincia. Impuesto a los Sellos: Aportó unos “15 millones” .

Aportó unos . Impuesto Inmobiliario: En una provincia con un vasto territorio y una capital en crecimiento, la recaudación por Inmobiliario resultó llamativamente baja, alcanzando solo “598 millones” .

En una provincia con un vasto territorio y una capital en crecimiento, la recaudación por Inmobiliario resultó llamativamente baja, alcanzando solo . Venta de Bienes y Servicios Públicos: Este ítem contribuyó con “6.510 millones”, lo que, sumado a la renta de la propiedad y las regalías hidrocarburíferas, completa el exiguo 13%.

La Insignificante Cifra de Regalías Hidrocarburíferas

El análisis más incisivo de López se centró en los ingresos por la explotación de recursos no renovables. A pesar de los “pozos petroleros que tiene la la provincia distribuido sobre todo en el oeste”, las regalías hidrocarburíferas ingresadas hasta el tercer trimestre de 2025 ascendieron a “1.702 millones de pesos”.

La cifra desató una andanada de críticas en el programa radial, al confrontarla con el evidente y abultado gasto en el aparato de comunicación oficialista.

El Costo de la Comunicación vs. el Ingreso del Petróleo

Fernando López articuló una dura crítica a la priorización del gasto público, sugiriendo que la inversión en el «aparato comunicacional» del gobierno de Insfrán consume en meses lo que el petróleo produce en nueve. La comparación generó alarma: “lo que la provincia se patina en comunicación es la guita del petróleo”.

López no dudó en medir la irrisoria cifra de las regalías (1.702 millones de pesos) contra el despliegue mediático provincial:

“Con las regalías hidrocarburíferas creo que no pagamos ni Canal 11 ni Canal 3 me parece, ¿no? No sé si capaz que alcanza para este para pagarle a Navarro, ¿no? Porque cada rato salimos en El Destape.”

El conductor aseguró que, al analizar la “cuenta gastos” provincial (si estuviera disponible), se revelaría un desajuste insostenible:

“si miramos cuánto se gasta en publicidad, propaganda, la inversión en Canal 3, Agenfor, Canal 11, etcétera, etcétera, nos patinamos la este todo lo que se recauda por petróleo en el oeste provincial.”

Para el periodista, el dilema es simple: “A mí no me cierra ese número, ¿qué quiere que le diga, no? O estamos gastando mucho a un lado o está entrando muy poco del otro.” El escepticismo sobre si “1.702 millones de pesos” son suficientes para cubrir la amplia red de medios oficiales y afines (incluyendo “el de Estado, el diario Norte, este etcétera”) es total: “les puedo asegurar que lo que entra de regalías hidrocarburíferas a la provincia no llega a cubrir el costo de toda la comunicación, todo el aparato comunicacional que tiene el gobierno.”

Opacidad Presupuestaria: La Deuda de la Gestión Insfrán

La imposibilidad de realizar una comparación precisa y fehaciente entre ingresos y egresos radica, según López, en la falta de transparencia del Gobierno de Formosa.

“La provincia debería mostrar los números en este la ejecución presupuestaria que no envía hace 2 años a la Cámara de Diputados.”

El conductor denunció la estrategia de la gestión de Insfrán de evitar la rendición de cuentas, particularmente la falta de presentación de la “cuenta gastos” ante la Legislatura. Esta práctica crea una asimetría de información que obstaculiza el debate democrático y la fiscalización: “Te discutes sobre la base de que ellos ven y vos no ves. Entonces, es muy difícil así.”

López ilustró la dificultad con una metáfora elocuente sobre la desigualdad en el debate público: “en una pelea de boxeo que uno va con los ojos vendados. Entonces, no, no es igual.”

Coparticipación Municipal: El Flujo Federal a las Comunas

A pesar de la abrumadora dependencia del 87% de los recursos nacionales, el informe del Ministerio de Economía también detalla el flujo de transferencias hacia el sector público municipal.

El Gobierno Nacional transfirió un monto considerable a las comunas en los primeros nueve meses del año 2025: “140.832 millones de pesos mandaron a los municipios en estos tres meses… en los primeros 9 meses del año, para decirlo así.”

Este monto, vital para las arcas municipales, se distribuye de la siguiente manera: “De eso tenés que descontar el 20% que va a parar a todos los consejos deliberantes y el otro restante 80% Sí, efectivamente va a los municipios, ¿no?”.

El equipo de “Una Cuestión de FEr” concluyó con el compromiso de profundizar el análisis sobre este dato, que inicialmente “se me había pasado por alto”, para ofrecer una visión completa de cómo se mueve el dinero de origen nacional dentro del territorio formoseño.

Las cifras del tercer trimestre de 2025 dejan un mensaje claro para Formosa: la necesidad de buscar una mayor independencia financiera y la urgencia de saldar la deuda de transparencia en la ejecución del gasto público.