Rafael Nacif defendió el Estado presente y dejó en claro que «no podemos darnos el lujo de perderlo»

“La oposición sigue pretendiendo vulnerar la decisión del pueblo formoseño que eligió y ratificó al Gobernador de la Provincia, el Dr. Gildo Insfrán, por más del sesenta por ciento de los votos, en cada elección para que siga en ese cargo. Ahora, piden hasta la intervención federal. Y solo demuestran la incapacidad que tienen de presentarse y sobre todo de ser creíbles como una opción, para que los tengan en cuenta, y así, una y otra vez eligen el camino más corto y sucio, mienten, difaman, denuncian, intentan proscribir e intervenir”, dijo el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif.

“Mas que nunca hay que estar unidos, solidarios, organizados. Y es que ya se ven los primeros intentos de fisuras. Desde adentro, tan equivocados y confundidos están algunos que hasta se atribuyen representar a los pueblos originarios ante el Gobierno Nacional. Un Gobierno Nacional que hasta ahora eliminó partidas para este tan importante sector, e instituciones que los representaban a nivel nacional. Aquí en Formosa, no tardaron los mismos pueblos originarios en salir a rechazar todo esto, reconocimiento en el Gobernador de la Provincia en el Dr. Gildo Insfrán como único gestor que los representa y acciona con políticas inclusivas, equitativas y llenas de justicia social. Es que es la misma provincia de Formosa la que salió a cubrir con fondos del tesoro provincial esta poda insensible que se hizo ya, tiempo atrás”, determinó Nacif.

“Solo me queda decir que tenemos que estar preparados para defender que se respete nuestro voto. Aquí esta en juego mas que un Gobierno que de por sí ya es importante, vital, imprescindible. Nos persiguen porque lo que quieren cambiar es un Estado, un Estado presente, que defiende derechos un Estado que esta cerca para asegurar que donde haya una necesidad Nazca un derecho”, especificó.

“No podemos darnos el lujo de no defender eso”, finalizó diciendo el Jefe Comunal.