Rafael Nacif: «La unidad es el camino que nos fortalece como pueblo»

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que el torneo Super Copa Provincial de Campeones de las Lomitas 2024, reúne a equipos de Pozo de Maza, Ingeniero Juárez, General Belgrano, El Colorado, Las Lomitas, Mansilla, pero, sobre todo, es la muestra más clara de cómo a través del deporte profundizamos lazos de comunión, trabajo en equipo, colaboración, organización, solidaridad y unidad entre los formoseños, porque estamos convencidos de que este es el único camino para realizarnos como pueblo.

Así, explicó que “desde la más remota actividad, hasta la más cercana, nada se deja al azar en este nuestro modelo formoseño, porque en cada paso que damos somos conscientes de que, sino no mantenemos el mismo camino, para el enemigo va a ser muy fácil distraernos”.

“Yo siempre sostengo de hecho desde hace mucho tiempo, que nuestra bendita provincia es la única que defiende un Estado que garantiza derechos, porque tenemos un conductor en el Gobernador Gildo Insfrán, y un solo objetivo, que cada formoseño se realice sin que importe el lugar en el que nació en nuestro territorio. Y hoy, tenemos lo mejor del deporte en el centro oeste, demostrando que estamos hermanados, defendiendo los aciertos y los logros conseguidos, porque es así que queremos que nos recuerden siempre”, comentó.

“Nuestro Gobierno de la Provincia, no solo adopta al deporte como una cuestión de Estado, sino que tiene un Estado presente, que entiende que donde hay una necesidad nace un derecho, aunque los recursos sean finitos, porque somos equitativos, federales, buenas personas, a las que nos importa nuestra comunidad”, detalló.

“Es un honor hoy poder formar parte de este equipo, con nuestro Gobernador de la Provincia el Dr. Gildo Insfrán que no solo capitanea y lidera estas tierras, sino también un proyecto más grande, el de un País más inclusivo para todos”, dejó claro.

“Por eso les pido, que sigan siendo parte, con más fuerza que nunca, es que el futuro de las próximas generaciones y el nuestro, así lo necesitan”, cerró Nacif.