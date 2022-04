Rafael Nacif ratificó la importancia del modelo formoseño

Compartir

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que una vez más, «vemos como se hace política partidaria desde la oposición mostrando solo acusaciones y tratando de desmerecer los logros, la gestión y la acción de un Gobierno Provincial que ha demostrado tener un proyecto político, un modelo social, económico y productivo, en el que predomina la justicia social, la independencia económica, la inclusión y el desarrollo de todas y todos los formoseños».

Para Nacif el camino de la construcción colectiva se transita con objetivos que se asocien con el bien común, no con objetivos particulares o sectoriales que perjudican a la mayoría en un país que intenta ponerse de pie luego de la administración de un Gobierno Nacional anterior que aplicó decisiones que beneficiaron solo a la capital, y nos endeudaron con una deuda externa que van a tener que terminar pagando otras generaciones.

«Vemos en ese sentido con mucha tristeza y asombro cuando se cuestiona también la legitimidad del mandato de nuestro conductor el Dr. Gildo Insfran, porque ha sido ratificado en cada elección democrática que atravesamos como pueblo. Les molesta que el mensaje en las urnas sea contundente y el acompañamiento leal y comprometido. Cuestionan los años que permanece en el Gobierno este proyecto político, pero no recuerdan que son las mismas familias las que se perpetúan en los cargos partidarios o electivos de la oposición», detalló.

«Este es un Gobierno que apoya a los municipios, que permite que todos y todas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse vivan, dando lugar así al desarrollo del verdadero federalismo», dijo Nacif.

«A la comunidad le pedimos que sepa distinguir y no se deje confundir. Los objetivos trazados están llenos de desafíos, pero la equidad, la inclusión y el desarrollo van de la mano del modelo formoseño», sentenció Nacif.

