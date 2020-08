Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open

Compartir

Este martes Rafael Nadal informó en sus redes sociales la decisión de no participar del US Open y de esta manera no defenderá el título que obtuvo el año pasado cuando se consagró en los Estados Unidos. Su decisión está relacionada a la crisis sanitaria que atraviesa el planeta debido a la pandemia del coronavirus.

El Abierto está programado para disputarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre a puerta cerrada en el National Tennis Center de Nueva York. Como previa, en esta misma sede se disputará el Western and Southern Open (Masters de Cincinnati) entre el 20 y el 28 de agosto.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, escribió el español, número dos del ranking mundial ATP, en su cuenta de Twitter. Además, agregó: “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”.

El español se suma de esta manera al australiano Nick Kyrgios, número 40 de la clasificación mundial, quien en un video la semana pasada había adelantado: ”No jugaré en el US Open este año. Me duele en el fondo… Pero estoy haciendo esto por la gente, por mis compatriotas, por los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, por todos”. A su vez, Serena Williams y Naomi Osaka se han comprometido a jugar el Abierto de Estados Unidos, pero la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, renunció a jugar.

En un comunicado, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), organizadora del torneo de Grand Slam, había asegurado el el viernes que continúa con sus planes de organizar el Abierto de Estados Unidos así como el Masters 1000 de Cincinnati, que este año también se celebrará en Nueva York. “Seguimos confiando en que nuestra principal prioridad, la salud y la seguridad de todos los involucrados en ambos torneos, sigue en marcha”, señaló la USTA en el comunicado.

Este martes, también se anunció el Masters 1000 de Madrid previsto entre el 12 y 20 de septiembre no se disputará este año, en concordancia con las recomendaciones del gobierno regional madrileño, que había desaconsejado su celebración por los rebrotes de coronavirus. “Después de monitorizar la situación durante meses, los organizadores del Mutua Madrid Open se han visto obligados a cancelar el torneo por la difícil coyuntura que sigue creando la covid-19 a todos los niveles”, afirma un comunicado del torneo madrileño.

“La inestabilidad continúa siendo demasiado alta para celebrar un torneo como este con todas las garantías”, afirmó el director de la competición Feliciano López, citado en el comunicado. La comunidad de Madrid ha sufrido un repunte de casos en los últimos días con casi 3.000 diagnosticados en la última semana, según el último balance oficial de este martes. En total, España registra hasta la fecha 302.498 casos de covid-19 desde el inicio de la epidemia y 28.498 fallecidos.