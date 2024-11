Rafael Nadal: «Me voy con la tranquilidad de dejar un legado»

Rodeado de sus compañeros de equipo (Marcel Granollers, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Carlos Alcaraz), el seleccionador (David Ferrer) y su entrenador (Carlos Moyá), Rafael Nadal tomó el micrófono y lo primero que hizo fue silencio. Recibió el calor de todos los asistentes al estadio Martín Cárpena de Málaga durante un minuto. Un minuto de afecto.

Y en cuanto arrancó no paró: «Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos ustedes, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me llevaron por el aire. En los momentos buenos me ayudaban a ganar el siguiente punto y en los malos a seguir peleando. Me he sentido muy afortunado por sentir tanto cariño alrededor de todo el mundo, especialmente aquí en España».

«La Copa Davis no ha salido como hubiera querido. Sinceramente he dado lo que tenía y quiero agradecer el apoyo. He pasado muchos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que están aquí. Ha sido un verdadero honor y un privilegio ser parte de la selección», declaró.

«La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación. Me siento muy privilegiado de hacer de una de mis hobbies mi profesión», confesó.

«Doy gracias a la vida por todo. Soy una persona que cree en la continuidad y por eso he intentado mantener el equipo y hacer pocos cambios para tener una relación personal que va más allá de la carrera profesional. Me voy de este mundo del tenis habiendo encontrado muchos amigos en el camino y creo que siendo buena persona. Me voy con la tranquilidad de dejar un legado. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito», concluyó.

Después recibió una placa de homenaje de manos de David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, y de Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis.

Un reconocimiento que llegó justo antes de que se proyectara por las pantallas centrales un vídeo de homenaje que protagonizaron reconocidas figuras del deporte internacional como los exfutbolistas David Beckham, Raúl González, Iker Casillas y Andrés Iniesta, tenistas como el serbio Novak Djokovic, el argentino Juan Martín del Potro, la estadounidense Serena Williams y el suizo Roger Federer o el golfista Sergio García.

El homenaje se cerró con unas cariñosas y sentidas palabras de David Ferrer, amigo, compañero y ahora seleccionador. «Se ha dicho todo de ti. Has dado ejemplo como persona y jugador quiere ser. La mejor educación es el ejemplo y tú has sido nuestro ejemplo. Para acabar hay personas que son recordadas eternamente y tú serás recordado eternamente».

Emocionado y brazos en alto en señal de despedida, Nadal recibió por última vez el aplauso de los fans. Eso que hubiesen llenado más de un estadio.