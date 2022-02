Rafael Nadal se consagró campeón en el Abierto de Acapulco tras vencer a Norrie

Compartir

Fue por 6-4, 6-4 en una final disputada que duró 54 minutos y 39 segundos y que consagró al actual número 5 del mundo como ganador del ATP 500 en México. El español viene de conquistar el ATP 250 de Melbourne y el Abierto de Australia.

El español Rafael Nadal, número 5 del mundo, se consagró en la noche del sábado campeón del ATP 500 de Acapulco, en México, luego de vencer al británico Cameron Norrie (12) por 6-4, 6-4 en la final disputada por espacio de 54 minutos y 39 segundos.

Nadal, de 35 años, festejó su tercer título del año en igual cantidad de torneos disputados, tras coronarse en el ATP 250 de Melbourne y en el Abierto de Australia, lo que marcó el récord histórico de Grand Slam para un mismo jugador (21).

«No ha sido mi mejor partido del torneo, pero mirando la parte positiva fue contra uno de los jugadores más en forma del circuito. Norrie tiene un juego incómodo, tiene la virtud de hacerse sentir al rival para que no puede jugar con comodidad, te hace tomar decisiones difíciles y te hace pensar jugando», dijo Nadal en conferencia de prensa.

El español llegó a 15 victorias consecutivas en el inicio de la temporada y se adjudicó el Abierto mexicano por cuarta vez en la historia para empatar a los máximos ganadores del torneo: el austriaco Thomas Muster y el español David Ferrer. Su consagración en Acapulco fue la número 91 de su trayectoria en singles.

-Un nuevo título en Acapulco: «A lo largo de mi carrera como tenista profesional hay muchos torneos que han dejado una huella importante, y de este lugar me llevo recuerdos increíbles. Aquí he conseguido muy buenos resultados, he ganado cuatro veces y confío en que sea un lugar en el que la gente tenga un buen recuerdo de mí cuando ya no pueda jugar al tenis. Cuando se termine este sueño llevaré Acapulco en mi corazón».

-Sensaciones tras el partido: «No ha sido mi mejor partido del torneo ni mucho menos, pero mirando la parte positiva, he ganado en dos sets ante uno de los jugadores más en forma actualmente del circuito. He ido ganando 6-4 y 5-2. Esto significa que mi nivel tenístico sigue siendo muy alto y que puedo competir contra los mejores. Norrie te hace sentir que no puedes jugar con comodidad en ningún momento, que tienes que estar en alerta hasta que finalices el partido. Es una victoria de prestigio al ser un ATP 500. Mi saque ha funcionado muy bien y, quitando algunas cosas como la hora de cerrar el partido, he jugado con oficio en muchos momentos, porque era una final y a veces hay que encontrar los momentos para dar ese zarpazo definitivo. Lo que hice mejor fue ganar y aprovechar los momentos de equivocación de mi rival. Ahí estuve bien. Vengo con una dinámica positiva que eso quieras o no, ayuda».

-Torneo sencillamente espectacular para sus intereses: «Estoy bien, muy contento, no he perdido un set en todo el torneo y los dos primeros días fueron partidos que fueron rápidos y que no me tuvieron mucho tiempo en pista. Físicamente me he encontrado muy bien a pesar de la intensa humedad que hay en este torneo. He respondido bien. Son muchos años de carrera, cuando vine la primera vez todo era nuevo para mí y quizá se valoran más las victorias ahora que cuando tienes 18 años. Es increíble poder volver a ganar un torneo como este con 35».

