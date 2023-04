Rafael Nadal tampoco jugará Madrid muy cerca de Roland Garros

El regreso de Rafael Nadal al circuito todavía es una incertidumbre: Mientras se juega Barcelona, el español comunicó mediante un video que no participará del Masters 1000 de Madrid, único en su tierra.

El jugador español no volvió a jugar desde el Abierto de Australia y ya son 14 las semanas de ausencia del circuito grande para el ganador de 22 Majors: «La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. La evolución no es la que en principio nos dijeron».

Esto explicó al respecto: «La lesión todavía no se ha curado y no puedo hacer el trabajo necesario para competir. Estaba entrenando pero ahora hace unos días decidimos cambiar un poco el rumbo, hacer un tratamiento diferente y ver si las cosas mejoran para estar preparados para lo que viene después», dijo el número 14 del ranking ATP en su cuenta de Instagram.

«No queda más que trabajar e intentar estar con la actitud adecuada», concluyó quien ganó cinco veces este torneo, por última vez en 2017. El año pasado perdió en cuartos de final ante Carlos Alcaraz.

Descartada ya su presencia en la Caja Mágica, lo que sigue en el calendario es a partir del 10 de mayo el torneo de Roma y desde el 28 del mismo mes Roland Garros, cita que Nadal ha conquistado en catorce ocasiones.

Debut con victoria

para Rune en Munich

Holger Rune arrancó con victoria en el ATP 250 de Munich. El danés, número 7 del ranking mundial, venció en sets corridos al local Yannick Hanfmann (112° del ranking) por 6-3 y 6-4.

En los cuartos de final se medirá con el ganador del chileno Cristian Garin y el italiano Lorenzo Sonego.

El joven tenista de 19 años (en nueve días cumplirá 20) mantiene su nivel de ensueño en los primeros meses del año y con vistas a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Y busca revancha rápida de la derrota en la final del Masters 1000 de Monte Carlo frente a Andrey Rublev.

Rune, último campeón de Múnich, venció a Hanfmann en sets corridos y avanzó a los cuartos de final del certamen alemán. Sebastian Widmann/Getty Images for BMW

El preclasificado número 1 del torneo alemán demostró su fortaleza ante uno de los locales. Quebró en el segundo game del primer set y tras aprovechar su solidez desde su saque (no recibió posibilidades de quiebre en contra), finalmente cerró la primera manga por 6-3 en su primera oportunidad. El segundo parcial arrancó más parejo, con un Hanfmann más agresivo, lo que llevó a Rune a cometer más errores. Sin embargo, el campeón del Masters 1000 de París el año pasado demostró su jerarquía para quebrar en el séptimo game y sellar su victoria por 6-4.

Rune, polémico muchas veces por sus intercambios con el público en los torneos, continúa con su preparación para llegar de la mejor manera a Roland Garros. Ganar el certamen francés es su gran objetivo de este semestre y en Múnich buscará repetir su título del año pasado y alcanzar su primero de la temporada.