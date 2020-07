Rafaela Rubín, con Pamela David: “Con el feng shui podemos hacer ajustes en nuestra casa”

Compartir

Con todo lo que tenemos a nuestro alcance, e incluso deshaciéndonos de algunos objetos, es posible reorganizar nuestra casa para obtener energía positiva. De todo eso habló con Pamela David la consultora en metafísica china y feng shui Rafaela Rubín, para el ciclo PamLive (que se emite por su cuenta de Instagram: @Pamedavid). ¡Agarrá la brújula de tu celular y descubrí cuál es el mejor sector de tu casa para recibirla!

—Conocemos muy poco del feng shui. ¿Cuál es la diferencia entre el feng shui y reorganizar mi casa?

—Siempre se confunde el feng shui con la decoración. Se piensa que si cambio los muebles de lugar, ya hice feng shui en mi casa. El feng shui es más amplio y profundo. Primero me tengo que preguntar en qué orientación está mi casa. Por ejemplo, si tenés un terreno, tenés que preguntarte en qué dirección está. También debés fijarte en qué dirección está la puerta de ingreso. Hay que entender que la decoración es la última parte del feng shui; lo primero es elegir un buen terreno, una buena dirección, en qué sector tenemos la puerta de ingreso, cómo distribuimos los cuartos. Ver por qué este cuarto me lo quedo yo o se lo doy a mi hermana, o es para mí. O qué pasa si la energía de esa habitación le conviene a mi hija y no a mí.

—¿Cómo sabemos qué cuarto conviene para qué miembro de la familia?

—No hay una generalidad. En función de nuestra fecha de nacimiento todos tenemos un tipo de energía. Esto nos da nuestro minguá, y también nuestros sectores favorables y los desfavorables. Todos tenemos ocho sectores: cuatro favorables, cuatro desfavorables. Con tu fecha de nacimiento podés saber cuáles son tus sectores y en qué sector te conviene más dormir o descansar. También en estos cuatro sectores tenés los que te benefician más: por ejemplo, personas que quieren quedar embarazadas o conseguir una pareja, tienen que rever en qué sectores están durmiendo.

—¿La ubicación de tu cama puede ser una traba a la hora de conseguir pareja?

—Sí, porque pasamos mucho tiempo durmiendo. Hay que ver qué energía estamos recibiendo en el lugar donde pasamos mucho tiempo, porque mientras dormimos, recibimos energías. Es importante primero cuál es tu energía, y en función de eso evaluar en qué sector te conviene dormir. Ahí es cuando sabés qué dormitorio es más propicio para quién.

—¿Cómo funciona la energía del feng shui?

—Muchos creen que hay un solo tipo de feng shui. En realidad viene de distintas escuelas, es algo milenario, de antes de Cristo. El tipo de feng shui que yo practico se aplica en función del tipo de casa. Por ejemplo, si no sabés en qué año está construida tu casa, se va a aplicar un tipo de feng shui. Siempre se tiene en cuenta el tiempo, la energía de la persona, y esto no es general. Yo no puedo decirte que pintes tu cocina de naranja porque te favorece; tengo que entender que tenés una casa con una orientación que debe ser propicia con tu energía. Pero hay cosas que podemos hacer, ajustes en nuestra casa, para tener buena energía. Por ejemplo, este año hay mucha gente que se quedó sin trabajo por la pandemia, se tiene que reinventar, y dice: “¿Qué hago de mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi casa para salir adelante? ¿De qué manera mi casa me puede ayudar para estar mejor?”.

—¿De qué manera podemos hacer fluir esa energía que se pone densa?

—Existen sectores donde nos conviene hablar con nuestra pareja, sectores para hablar en general, otros donde me conviene hablar para obtener dinero. Para hablar ciertos temas o discutir con nuestra pareja hay que ir al espacio suroeste. Lo mismo si querés acercarte, reconectarte. Este año tenemos ahí la Estrella 4, que todos los años cambia. Son energías que nos dicen qué tipo de energía cae en nuestra casa. No importa si es un monoambiente o es una casa grande; todas las casas tienen estas direcciones. Todo lo que quieras hacer, lo hacés de frente al suroeste.

—¿Algún tip para que la gente pueda hacer cambios y salir adelante?

—En el sector noroeste tenemos la Estrella del Dinero, y hay que utilizarlo este año. ¿Cómo? Usando ese espacio, yendo, viniendo. Usá el sector que te dé tranquilidad. Si leés, trabajás en la compu o tenés que hacer llamadas, utilizá ese sector. ¿Cómo se activan los sectores? Entrando y saliendo del espacio. Si tenés mascotas podés ponerle la comida en ese lugar.

—¿Puedo poner un espejo frente a la puerta de entrada?

—Hay muchos que dicen que el espejo desvía la energía. Tenemos que ver qué refleja el espejo. Sirven para espacios reducidos, y si querés dar sensación de amplitud o no tenés nada. No hay que tenerle miedo y evitar el mito de que proyectan o disparan… Antiguamente, hace miles de años, no existía el espejo. Existía el latón: era tan pulido que lo ponían enfrente de la casa para minimizar la energía negativa en un sector. Pero no dispara ni hace nada contra la energía.

—¿Las casas se enferman con nuestra energía?

—Hay personas con vibraciones o energías muy bajas, con sus pensamientos negativos crean su propia realidad. Si enfermamos, podríamos decir que hacés cosas indebidas. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿cómo está tu casa? ¿La tenés ordenada? ¿Está desprolija? ¿Sabés qué energía tenés y cuál es tu sector favorable? Si supieras cuál es tu sector favorable, y que afectará tu energía, ¿cómo lo tendrías? Siempre hablamos del orden y eso es verdad: conviene tenerla en orden. Por ejemplo, en una casa que tenía el cuarto donde dormía la empleada, era un lío, y era justo el sector favorable para la dueña. Le dije que ese cuarto tenía que tenerlo divino porque representa su energía. Que tiene que estar atenta, que lo debería tener prolijo, ordenado, limpio y agradable, porque la representa. Hay personas que se van poniendo como feas: hay que ver cómo está el sector de su casa. Tal vez el sector de su energía, en vez de estar resplandeciente, se encuentra en el lado contrario. Por eso es importante también darle bolilla a los diferentes sectores.