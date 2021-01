Ramírez a Pietragalla: “Puede decir lo que quiera, pero la verdad es que acá se vulneran derechos”

Compartir

Ayer en horas de la mañana, el arco opositor provincial se reunió con el secretario de los Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti a quien expusieron diversos hechos suscitados en el marco de las medidas adoptadas por la Provincia en la lucha contra el coronavirus.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincia Enrique Ramírez -Frente Amplio Formoseño Cambiemos- quien participó del encuentro contó que la reunión fue “amena” y que le sorprendió las declaraciones a los medios del funcionario nacional horas mas tarde. “No sé si sufre de doble personalidad o qué pasó”, disparó molesto.

“Estuvimos reunidos, la verdad que me asombraron las declaraciones que hizo horas más tarde en una conferencia de prensa, siendo que tuvimos una conversación bastante amena donde le expresamos, mostramos y dejamos bien en claro cuáles son los derechos humanos que se violan en nuestra provincia”, sostuvo Ramírez.

Seguidamente expresó que “una persona que ostenta el cargo de secretario de los Derechos Humanos de la Nación no puede ver a decir que es culpa de la oposición; no puede desconocer que se vulneran derechos humanos cuando se tiene encerrada a una persona por 20 días sin darle ningún tipo de resultados. Él puede decir lo que quiera, pero la verdad es que acá se vulneran los derechos humanos, y si no encontramos justicia dentro de la provincia como ya ha pasado, o en la Federal, vamos a seguir acudiendo a organismos internacionales, de eso que no quepa la menor duda”.

Al ser consultado por la declaración de que las denuncias tienen “intencionalidad política” respondió que “este hombre que ocupa un cargo muy importante no está a la mínima altura de ello, porque enarbola las banderas de su espacio político de manera mucho más elevada que los derechos humanos que tenemos todos los argentinos. Cuando se ponen las ideologías por delante de los intereses de ciudadanos comunes ocurren estas cosas, el Estado nacional le da la espalda a los formoseños”.

Seguidamente indicó que “yo creo que no se van a seguir cometiendo los atropellos como venía pasando porque nosotros llegamos a la Cámara de Casación; pero no solamente eso, hemos presentado denuncias ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, organismos donde también Argentina participa y que ha firmado tratados, los cuales tienen rango y jerarquía internacional”.

“Nosotros vamos a seguir haciendo las denuncias hasta lograr que se respeten los derechos de los formoseños. Cómo es posible que se le tenga a las personas encerradas 20 días sin mostrarle un test, esa persona termina siendo un preso; estamos acá para defender los derechos de los formoseños, y no para no dar la cara”, clarificó.

Por último, al hacer referencia a las expresiones de Pietragalla en conferencia de prensa aseveró: “en la reunión con él expresamos lo que necesitábamos contarle, él fue bastante receptivo, después en la conferencia de prensa parecía otra persona, no sé si sufre de doble personalidad o qué pasó”.

