Ramírez aseguró que «el Gobierno está trabajando muy bien» y pidió a la gente «que no salga a la calle»

El diputado Enrique Eduardo Ramírez, del bloque PRO-Cambiemos en comunicación con el Grupo de Medios TVO, habló de la pandemia que está atravesando hoy el país y el trabajo que está realizando las autoridades provinciales, el cual se mostró «muy conformé al respecto» y brindó «su apoyó», además pidió a todos los formoseños «que se queden en sus casas, porqué es la única manera de detener al cornoavirus. Hoy estamos luchando todos juntos sin banderas políticas».

En principio habló de la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno, con el jefe de Gabinete Antonio Ferreira y el ministro de Gobierno Jorge González, «en general se habló del coronavirus, la cual nos informaron sobre todo lo que está realizando el gobierno provinciala y las capacitaciones que se están llevando adelante porque es una enfermedad nueva que desconocen los médicos, enfermeros y pacientes. Nos contaron dónde se están capacitando, cómo lo están haciendo, además nos dijeron que están adquiriendo nuevas máquinas y los reactivos especiales para poder hacer los estudios acá en Formosa».

«El gobierno provincial está haciendo todo lo que tiene que hacer a fin de contener esta enfermedad, para que no avance en la población y si llegara a ingresa tener los mecanismos necesarios para tratar de curar a la mayor cantidad de gente posible», resaltó.

Asimismo contó que «todavía no está resuelto el primer caso sospechoso, por lo que seguimos esperando los resultados. Esto es un virus nuevo y el Instituto Malbrán hoy tiene la posibilidad solamente de tomar alrededor de 300 casos por día y es el único lugar que se hacen los análisis de todo el país, por lo que los retrasos son normales», y añadió que «cuando tengamos la posibilidades de hacer los análisis en la provincia se van a poder tener las muestras más rápido».

«Lo único que se puede hacer en este momento es hacerle caso a las autoridades, aislarse, estar en cuarentena y no salir a la calle a no ser que sea por algo extremadamente necesario, porque es la única forma que tenemos de prevenir el virus», señaló.

«Ojalá que la gente por sobre toda las cosas entiendan, porque por más que el gobierno adquiera respiradores artificiales y se armen más lugares para los enfermos, tomen conciencia de que no se debe salir a la calle, que el saludo ya no puede ser como estamos acostumbrados a abrazarnos y besarnos, si entramos en conciencia eso va ayudar muchísimo. La provincia está haciendo lo que debe hacer ahora esta del lado de los ciudadanos de cumplir con el aislamiento», sostuvo.

Asimismo el Diputado provincial porel PRO-Cambiemos informó que «las medidas que se están tomando ahora son preventivas. No tenemos confirmado ningún caso positivo en Formosa, por lo que tenemos que prevenir para que no entre el coronavirus. Esto significa que nos tenemos que aislar, porque si uno llega a tener el virus nos vamos a ir contagiando entre todos, como está sucediendo en países del primer mundo y acá nos puede hacer mucho daño».

«El Gobierno de la provincia y el nacional están haciendo todo lo posible, y si bien no son de mi signo político hoy tenemos la obligación entre todos los dirigentes de estar a la altura de las circunstancias y de privilegiar a la Argentina y a los formoseños ante cualquier diferencia política que uno pueda llegar a tener, dejando de lado hasta que esto se solucione porque tenemos que tener la responsabilidad de llevarle tranquilidad a la gente y a la vez recordarle cuáles son sus obligaciones», señaló.

Ramírez, recordó que «en Formosa hay tres pacientes internados con síntomas visibles, y el gobierno está trabajando muy bien, porque se puso en contacto con toda las personas que estuvieron con estas tres para poder aislarla por si da positivo los familiares y amigos que tuvieron contacto no este con otras más para cortar la circulación con el resto de las ciudadanías».

«Están todas la autoridades trabajando muy bien. Creo que la única manera que nosotros podemos apoyar es siendo honesto con el aislamiento, es la única forma que tenemos de prevenir. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa», cerró.