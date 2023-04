Ramírez: «Cuando sea Intendente, al Paseo Ferroviario lo llevo a la Costanera»

Enrique Ramírez, diputado provincial del PRO y candidato a intendente de la ciudad de Formosa estuvo en el piso de Exprés en Radio donde adelantó que en caso de ser electo Jefe Comunal «al Paseo Ferroviario lo llevo a la Costanera»; además aseguró que tiene un compromiso con la sociedad para realizar transformaciones que están postergadas desde hace años en la capital.

“Hemos tomado la decisión de asumir ese compromiso de ser candidato a intendente de la ciudad, lo que significa en primer lugar un compromiso de cara a la sociedad para realmente realizar esas transformaciones que creemos deben hacerse y están postergadas hace años en nuestra ciudad”, comenzó diciendo.

Seguidamente enumeró que hoy “nosotros tenemos barrios que cuando llueve se inundan, la gente no puede salir a trabajar, los chicos no pueden ir a la escuela; otro problema que tenemos es la falta de cloaca en gran parte de la ciudad; el déficit del transporte público que fue una promesa de este intendente y nunca lo pudo solucionar. Nosotros tenemos la capacidad para realizar esas transformaciones que le van a cambiar la vida a los formoseños”.

Agregó que el Municipio es el primer lugar al que acuden los vecinos cuando tiene ese problema inmediato, pero lamentó que la Comuna no da respuestas. En este sentido indicó que la “falta de respuestas” no es ahora “sino que pasa desde hace muchísimo tiempo. El Municipio no tiene la capacidad de respuestas, nunca la tuvo y no llega a pensar hasta que no le interesa porque priorizan realizar otras obras u otras cosas en lugar de las que en realidad les transformarían la vida a los formoseños”.

En cuanto a la actual gestión municipal reconoció que “hay algunas obras que están bien, pero es cuestión de prioridades”. “Hace dos años, la lista del intendente salió tercera, ganamos nosotros la oposición y en segundo lugar ganaron los candidatos de Insfrán”, continuó explicando Ramírez.

Lanzó que “estoy absolutamente convencido que vamos a ganar las elecciones, en primer lugar, porque la gente está harta de este modelo que está agotado, tanto provincial como municipal, que no da respuestas; hicieron lo que hicieron hasta acá, ya no les importa más la gente y sus problemas”.

Por otro lado, manifestó que el problema de la ciudad es que nunca se hizo un “diseño” y que “la ciudad fue creciendo como le parecía al vecino que iba asentándose en distintos lugares”.

Propuestas

En cuanto a sus propuestas, comentó el legislador que “tenemos diagramado con un equipo de trabajo varias obras que vamos a hacer en diferentes barrios que vamos a ir presentando en el marco de la candidatura como propuestas que no son aisladas, sino que tenemos propuestas concretas hechas por equipo de trabajo compuesto por ingenieros, arquitectos, etc”.

Consultado por su punto de vista en lo que se refiere al transporte urbano de pasajeros y qué haría para resolver los diversos problemas respondió: “Crucero del Sur nunca funcionó como corresponde, hay un pliego que tiene cada una de las pautas y cada una de las multas que tiene que cobrar el Municipio en caso de incumplimiento, también están establecidas las obligaciones para con la empresa prestaría. Nosotros decimos que tenemos que tener un servicio eficiente, en donde el ciudadano pueda pagar el costo del pasaje; debemos imitar lo que se hizo en otras ciudades tal vez un poquito más grandes que la nuestra”.

“El estado municipal tiene las herramientas para obligar a la empresa que preste el servicio, osino que le saque la concesión”, dijo y dejó en claro que “sabemos cómo solucionar el problema del transporte”.

Paseo Ferroviario

Finalmente, cuando se le preguntó por su opinión respecto a los diversos eventos que se desarrollan en el Paseo Ferroviario afirmó: “Creo que todo se tiene que hacer en la medida de lo justo. Podemos hacerlo en un contexto determinado, hoy creo que no”.

“Si creo que tenemos una ciudad que debemos explotarla de cara al río, ahora se dio cuenta el Intendente que hizo la obra del Paseo, opino que debió hacerse muchísimo tiempo antes. Si soy intendente voy a llevar el Paseo Ferroviario a la Costanera que es competencia del municipio”, cerró diciendo Ramírez.