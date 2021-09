Ramírez: “Esperamos que en las PASO acuda la mayor cantidad de gente a votar y expresar su descontento”

Compartir

El diputado provincial Enrique Ramírez (PRO), en diálogo con el Grupo de Medios TVO, contó que están ultimando detalles ante la llegada de las PASO que se celebran este domingo 12 de septiembre en Formosa. En ese sentido pidió a la ciudadanía que acuda a votar y expresar “su descontento”.

“Estamos informando a la gente, tratando de que sepa cuáles son las condiciones para ir a votar porque por ahí hay mucha desinformación, dicen que no van a votar las personas que no estén con la doble vacuna o que por ahí no pueden fiscalizar las personas que no estén vacunadas y es todo falso, sí hay algunos cuidados que hay que tener, si una persona no fue vacunada igual puede votar, si un fiscal no fue vacunado, igual puede fiscalizar teniendo en cuenta todos y cada uno de los protocolos que ya se hicieron normales en nuestra vida como barbijo, alcohol en gel, distanciamiento social, esperemos que el domingo sea una muy buena jornada, que acuda la mayor cantidad de gente posible a votar para que exprese su descontento que nosotros entendemos tienen muchos formoseños”, expresó.

“La cantidad de mesas son exactamente las mismas, no varió la cantidad esto, lo que sí varía es la cantidad de establecimientos en donde se vota, hay muchos más, eso hace que ninguna escuela supere las ocho mesas, no se llega a aglomerar gente, no hay mucha gente dentro de las escuelas y que sea ágil y fácil para aquel que pueda y quiera ir a votar”, destacó.

“En estas PASO debemos poner más fiscales generales porque son más establecimientos, pero más fiscales de mesa no, creo que fue una buen a decisión para que no se llenen de gente las escuelas, para que la gente pueda ir a votar con toda la seguridad del caso, yo estoy convencido de que la gente va a ir votar, que quiere ir, expresarse en las urnas, que están dadas las condiciones para eso y que se va a hacer de la forma más segura, igualmente siempre recomendamos que respeten la distancia social, lleven su barbijo y alcohol en gel que ya es cotidiano en este último tiempo”, recordó.

Explicó además que “se puso un horario para que vayan los adultos mayores a votar, la realidad y la cotidianidad de ese día van a hacer que puedan o no ir a votar en ese horario y nadie va a poder impedir que vayan a votar en otro horario, si hay una persona mayor que puede votar a las 8 de la mañana bienvenido sea, pero si puede ir a las 16 horas nadie le va a poder prohibir, siempre que sea respetando el protocolo”.

Para finalizar se refirió a qué asistencia aguardan para estos comicios, teniendo en cuenta que en algunas provincias del país que ya votaron, fue menos gente y señalan que es debido al temor por el coronavirus. “En las elecciones que se vienen desarrollando a lo largo de nuestro territorio nacional la cantidad de gente que va a votar es menor a lo que normalmente acuden, creo que hay un nivel de descontento general en la sociedad que el formoseño sobre todo tiene la necesidad de ir a expresarse en las urnas, creo que vamos a tener una participación igual o mayor a la que normalmente tenemos porque no es normal lo que pasó en Formosa, que se violen los derechos como pasó, del aislamiento, centros de detención, allanamientos en domicilios por estar enfermos, todo esto que nos pasó en este último año y medio que va más allá de la pandemia en sí, el formoseño está con muchas ganas de ir a las urnas para demostrar ese descontento, creo que vamos a tener una muy buena cantidad de personas votando”.

