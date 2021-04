Ramírez: “Formosa recibió de Nación más de 18 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia”

Compartir

El diputado provincial Enrique Ramírez (FAF), visitó el piso de “Expres en Radio” donde aseguró que la provincia de Formosa recibió más de 18 mil millones de pesos de Nación para afrontar la pandemia, dinero que pidió, sea explicado en qué fue destinado, ya que los hospitales y centros de salud tienen escasez de insumos y profesionales de la salud.

Comenzó hablando sobre la cartelería colocada en la ciudad con denuncias de que la oposición es la responsable del aumento de contagios y muertes por coronavirus en Formosa.

“Ningún vecino hizo esto, nos parece mal que usen el dinero de los formoseños en comprar carteles y no en tratar de cuidar a la gente, ese dinero viene de nación para la contingencia del covid, para que nos atiendan a los que se pueden contagiar y a los que ya están contagiados para que se recuperen rápido. Echarnos la culpa de los contagios es vergonzoso, ellos dicen que nosotros organizamos las marchas y que ahí nos contagiamos y contagiamos a un montón de gente, conozco muy pocas personas que han estado en las marchas y se hayan contagiado, las movilizaciones no se hacen porque sí, no salen de adentro de un repollo, son consecuencia de algo y en este caso de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hizo el gobernador Gildo Insfrán y su gobierno”, denunció.

“En las marchas yo actué en calidad de ciudadano, hemos acompañado los reclamos que se hicieron, la gente marchó por todo lo ocurrido, por las violaciones de derechos humanos en los centros de aislamiento, qué pretenden que la gente se quede callada después de todo esto, hay gente que perdió su trabajo por las decisiones que tomó esta provincia que cuando no teníamos un solo caso nos tuvo encerrados durante 8 meses”, recordó.

“Hay que ponerse en el lugar del trabajador, hay un sector de la población que está harto de sostener todo esto, incluso de pagarle el sueldo a los políticos porque a nosotros nos paga los sueldos la gente que está harta de todo eso y que en la política no haya un gesto para esta gente que sostiene todo es lamentable, cada vez están más hartos y cansados, en Formosa hay muy pocos privados, es una actividad limitada por un montón de cosas y una son las decisiones que toma el gobierno de la provincia”, aseveró.

El diputado provincial subrayó además que Nación envió más de 18 mil millones de pesos a Formosa para enfrentar la pandemia y pidió que expliquen a dónde fue destinado el dinero.

“Más de 18 mil millones de pesos recibió la provincia de Formosa para tener cuatro respiradores en Clorinda donde más casos hay porcentualmente por población y para tener 65 respiradores en capital, ese dinero claramente no se utilizó para la emergencia que es tener respiradores, camas de terapia, hoy el sistema sanitario está igual que antes”, aseguró.

“Si alguien se rompe la pierna en Pirané lo deben traer en ambulancia a Formosa que va y viene cuatro veces por día y que cada viaje tiene un costo de 20 mil pesos, es dinero suficiente para tener médicos preparados y que atiendan ahí, ni hablar de Las Lomitas e Ingeniero Juárez, claramente el sistema de salud de Formosa es muy malo”, subrayó.

“En esta pandemia quedó demostrado que el gobierno sigue mintiendo, no tener casos no significa que tengan un excelente sistema sanitario, que no hayamos tenido casos significa que los formoseños nos cuidamos, que la gente respetó, que usa el barbijo, se lava las manos, ese fue un logro de los formoseños, no es de la provincia, tener el respaldo sanitario significa tener médicos e insumos”, aseguró.

Aseguró además que “el gobierno debería apostar al cuidado y concientización de cada uno de nosotros, esa fue la propuesta que hicimos y me parece que ese es el camino, eso no significa que no nos contagiemos porque los contagios van a ocurrir de una u otra manera, es la forma más paliativa y además es sumarle a la sociedad el compromiso de que ellos también hagan algo, así la sociedad va a entender que con el esfuerzo en forma conjunta se puede llegar al objetivo”.

“Acá el gobierno le dijo a la gente que se quede en su casa, pero esa no es la solución, después pasa un año como pasó y la culpa la tiene la gente y la oposición siendo que ellos fracasaron en su intento de cuidarnos, es típico de un gobierno de este signo político culpar a otros. Formosa es una sociedad tranquila a la que le gusta tener un gobierno presente, pero cuando existen excesos la sociedad va a salir a demostrar que están excediendo los limites para los cuales te dejaron gobernar este tiempo”, expresó.

“Tenemos una sociedad harta que no se banca más los excesos ni los encierros y lo que quiere es respuestas o soluciones concretas a sus problemas, hay un abanico de problemas inmensos, el gobierno hoy habla de extender las elecciones, quién puede estar pensando hoy en eso cuando está la educación, la producción, la pérdida de empleo privado, esos son los ejes a los que tiene que apuntar el gobierno”, expresó Ramírez.

Para finalizar dijo que seguirán trabajando del lado de la gente. “Es nuestra obligación estar presentes donde la sociedad nos necesite, un cartel no modifica nuestro actuar, si tenemos que hacer una y mil marchas más vamos a participar cuando veamos que están ocurriendo hechos similares a los que ocurrieron, vamos a seguir estando presentes, del lado de los formoseños a los que no dejan trabajar, a los que ven vulnerados sus derechos o no los dejan entrar a la provincia, siempre vamos a estar del lado de la gente que trabaja, del que quiere estudiar porque la educación es la única herramienta más eficaz contra la pobreza”, culminó.

