Ramírez: «Hay alrededor de 47 mil viviendas que se encuentran sin título de propiedad»

El diputado provincial Enrique Ramírez visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Formosa, con el que se busca la regularización dominial de los bienes inmuebles a conjuntos urbanos en la órbita del IPV, los módulos entregados por el Municipio y por la Provincia, a través de los distintos Ministerios y programas. El legislador dijo que” hay alrededor de 47 mil viviendas que se encuentran sin título de propiedad”.

Ramírez comenzó diciendo «hay que decir que la gente esta muy interesada en el proyecto que nosotros presentamos de la titularización de las tierras en la provincia y lo sé porque visité la Fiesta del Pomelo y la gente se acercaba a hablar y todos me mencionaban ese tema. Es increíble como pegó, pero es entendible porque ya han pasado 30 años y el adjudicatario de la vivienda aun hoy no tiene el titulo de propiedad, siendo que la ley de FONAVI establece que una vez adjudicado y adjudicado el inmueble el Estado tiene 180 días para escriturar a favor de la persona».

Consultado acerca del porqué considera que el Gobierno no ha entregado la titularización de las viviendas, aseguró «hay dos miradas, yo voy a hablar de una que para mi es la principal, cuando se licitan las obras y hay una empresa que gana las obra no solo tiene la obligación de construir la vivienda, sino que además tiene la obligación de realizar la mensura y dejar toda lista la parcela como para escriturar y lo que sucede es que se paga por etapas y la ultima que es alrededor de un 2 por ciento del valor de la obra queda para que la empresa constructora haga todo ese papeleo para dejar todos listo para escriturar a favor del adjudicatario».

Y continuó «esos trámites son muy engorrosos para las empresas, entonces llegan certifican la obra y ese 2 por ciento le dice mira no me pagues y hacelo vos y el Estado con la necesidad de entregar viviendas, lo hace, así como esta, entonces parecería perfecta la relación porque el Gobierno construye la vivienda y una persona que tiene esa necesidad habitacional recibe la misma, pero falta la perfección que es el titulo y este no es menos importante».

«Hay estudios que se han hecho en Argentina que hablan acerca del desarrollo de una familia a la que le entregaron el titulo de propiedad y que avances tuvo, por ejemplo, hay muchos integrantes de la familia que terminan la secundaria en termino y reduce también el embarazo infantil no deseado, esto tiene relación en porqué cuando es tu casa vos haces lo que queres en tu lugar porque además podes ir al banco y acceder a los créditos», aseveró.

Asimismo, indicó que son alrededor de 47 mil las viviendas que se encuentran sin escriturar. «Esto solo se podrá revertir con la ley que nosotros hemos presentado en el Recinto y tenemos que decir que ha pasado mucho tiempo y quizás el adjudicatario ya falleció o simplemente se fue a vivir a otro lado, alquiló o prestó y esta ley lo que viene a hacer es a regular toda esa situación. Entonces cuando alguien vendió por un boleto de compra-venta que claramente no tiene la fuerza para escriturar, la ley lo reconoce como válido siempre y cuando no tenga un proceso judicial activo esa vivienda, es decir que el dueño no haya denunciado usurpación».

«Hay otras irregularidades más que esta ley viene a destrabar y si o si tiene que haber una ley que regule todos los inconvenientes que hay en torno a este tema», señaló.

En relación a quien es el encargado de regular la situación, el Legislador indicó «es el IPV el encargado de llevar solución».

«Claramente nosotros no tenemos la fuerza y el numero para aprobar esta ley dentro del recinto, pero creo que cuando un tema tan sensible para los formoseños se mete dentro de la agenda, creo que el Gobierno no va a tener otra chance que aprobarlo, lo mismo sucedió con la ley de TEA, no importa quien envié el proyecto, simplemente que se solucione una solucione», dijo.

«Este será un proyecto de ley que entrará en comisión y creemos que debe ser tratado entre todos y mejorado para que salga lo mejor posible. Pero no hay problema si el oficialismo lo aprueba con su nombre», indicó.

«Esta es una necesidad que tiene la gente y nosotros no podemos darle la espalda a ese problema», aseveró.

Pedido del senador

José Mayans

«Tenemos un país deficitario porque todos los años a Argentina le faltan alrededor de 40 mil millones de dólares y eso de alguna manera se tiene que pagar y se hace de tres maneras, primero se piden créditos, segundo aumentando impuestos que ya no da para más y tercero emitiendo que genera inflación. Es cierto que hay que hacer recortes, pero recortar en discapacidad me parece una locura, pero los precios son una verdadera locura de un tiempo a esta parte. El Gobierno nunca tuvo un plan para ninguna de las áreas, la única idea que tuvieron desde el 11 de diciembre de 2019 fue buscar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, es a lo que vino este Gobierno con los constantes ataque al Poder Judicial y queriendo reformar leyes y quedó concretado cuando la semana pasada salió el Senador (José) Mayans tratando de hacer un canje entre impunidad de CFK y paz social, una locura y una irresponsabilidad sin nombres», acotó.

«Lo que pidió es un avasallamiento al Poder Judicial y más él que tiene un rol muy importante presidiendo el bloque oficialista en la Cámara alta. Quiso hacer un canje impunidad y paz social», expresó.

«Hay etapas procesales, tenemos el principio de inocencia porque el hecho de que el Fiscal te acuse no quiere decir que ya estés condenado, no significa que seas culpable y así como Diego Luciani hizo su alegato también estará el alegato de la Vicepresidente para dar su versión y ahí los jueces dirán si es inocente o culpable, pero que una institución pida que se paralice la justicia en favor de una persona es una locura que no tiene nombre. Desde que (Diego) Luciani pidió los 12 años han puesto un andamiaje de todo el Estado desde los dirigentes mas encumbrados han salido en defensa de una persona para tratar de conseguir su impunidad. El mismo Presidente había dicho que el fiscal no aparezca suicidado, eso fue muy grave porque el Presidente es abogado y profesor de justamente derecho penal, fue muy grave porque cuando alguien se suicida no hay imputados o culpables. En la causa Nisman si hay detenidos e imputados, entonces claramente no fue un suicido. El Presidente hizo una amenaza contra el fiscal», expuso Ramírez.

«Es una constante el ataque del poder Ejecutivo y Legislativo al poder Judicial, es una locura lo que esta pasando en Argentina con respecto a esto. La justicia debe terminar lo que empezó», cerró.

