Ramírez, indignado por la falta de sesiones en Diputados: “No hay una respuesta razonable”

El diputado provincial por el PRO, Enrique Ramírez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó la falta de sesiones en la Cámara de Diputados de la provincia y cargó contra el oficialismo, quien tiene mayoría y debe llamar a sesionar. “No dan una respuesta razonable, concreta, es cuando más debemos sesionar y no lo hacemos habiendo tantos temas a tratar para resolver la vida de la gente”, expresó.

“Estuvimos recorriendo el oeste provincial desde el sábado hasta el miércoles que llegamos a la ciudad obviamente con las expectativas y las ganas de tener sesiones, pero nos encontramos con que otra vez no vamos a sesionar”, dijo.

“Entendemos que es importante que sesionemos por un montón de cuestiones, hemos presentado proyectos que creo que son muy necesarios, hace tres meses tratamos un proyecto que es para dar algunas concesiones a aquellas personas que pagan ingresos brutos, el mismo proyecto lo hemos presentado nosotros hace más de un año y si se lo trataba cuando nosotros lo presentamos seguramente distinta hubiera sido la resolución de muchas pymes,empresas, complejos gastronómicos que tuvieron que cerrar sus persianas, se hubiesen salvado. Ahora tenemos un proyecto en el cual damos la posibilidad al gobierno provincial para que adquieran vacunas y vacunar a toda aquella población que no se está inmunizando que son las personas menores y que solamente están aprobadas las vacunas Pfizer y Moderna con la que ahora están vacunando a algunos de ellos, pero queremos que se adquieran y se inmunice a esa población mucho más rápido porque la única forma de volver a la normalidad, entendemos nosotros, es con la mayor cantidad de vacunas y vacunados posibles”, explicó Ramírez.

El diputado provincial recordó que “este año tuvimos muy pocas sesiones con la importancia que tienen en este tipo de problemas que estamos transcurriendo, el tema de la pandemia nos golpea a todos y hay un montón de sectores muy golpeados desde la salud, la economía, los comercios, la pérdida de empleo del sector privado, entendemos conforme los proyectos que hemos presentado que es un momento de tener sesiones y tratar de resolver los problemas de la gente lo antes posible para tratar de evitar en el caso de la salud, la mayor cantidad de muertes posibles y contagios y en el tema económico tratar de que no se pierdan fuentes laborales, que se cierren pymes, empresas y la gastronomía que creo que es uno de los sectores más golpeados en toda esta pandemia”.

“No hay ningún tipo de explicación sobre porqué no sesionamos, nosotros no tenemos respuestas a la nota que hemos presentado, estamos en un período de sesiones ordinarias donde normalmente deberíamos sesionar los jueves a las 18:30 horas pero no sesionamos y no hay una respuesta concreta, razonable a eso, una vez aprobadas las sesiones virtuales así estemos en fase 1 cada uno puede sesionar desde su hogar, desde su casa o donde se encuentre con conexión a internet, me parece que no hay excusa y deberíamos estar sesionando”, aseveró.

Recorridas por el interior

Seguidamente habló de las recorridas que realizan por el interior provincial, acompañando al precandidato a diputado nacional Fernando Carbajal por el frente “Juntos por una Formosa Libre”.

“Fernando Carbajal es una persona nueva en la política, si bien ha tenido participación hace más de 30 años, es muy probable que la gente no lo conozca, justamente la recorrida que estamos haciendo es para que se lo conozca, sobre todo que conozca la gente quién fue la persona que defendió sus derechos, que permitió que comprovincianos que estaban tirados al costado de la ruta puedan entrar a la provincia, quien fue el que iba a los centros de aislamiento”, explicó.

Además contó que “tenemos una excelente recepción cuando le contamos a la gente quién es Fernando, ahí lo asimilan y lo asocian con la persona que defendió sus derechos, la gente y la recepción es muy buena, está muy latente en las personas todas las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en nuestra provincia, si bien las limitaciones en las libertades ocurrieron en todo el mundo, no en todo el mundo sucedió lo que pasó en Formosa con los diversos casos, hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos en forma sistemática. Cuando le comentamos a la gente que Fernando era quien defendía esos derechos,asumen el conocimiento de con quién están hablando”.

Asimismo aseguró que en la provincia siguen ocurriendo hechos que rozan las violaciones de las libertades. “Uno entiende que cuando se entra a la provincia hagan un PCR porque es una forma de prevenir por si alguien entra con el virus ya que se tomarán los recaudos que se tengan que tomar, pero que expliquen porqué hay que llenar un formulario y decir que se sale de la provincia, qué razón sanitaria tiene rellenar esto al entrar y salir de la provincia, no tiene sentido, son cosas a las que lamentablemente uno se va acostumbrando y va normalizando situaciones anormales y esto viene sucediendo hace muchísimo tiempo, desde hace 20 años atrás, para nosotros es normal que la justicia en Formosa tenga color político pero no se puede asumir como normal, he presentado habeas corpus en la provincia y me preguntan porqué pierdo tiempo y les digo que no me quiero dar por vencido, quiero tener una justicia que defienda a los formoseños, que sea provincial y que sea nuestra,”.

“Creo que la sociedad ya se ha agotado y por eso la marcha de los jóvenes cantando la canción hacia el gobernador de la provincia, por eso las mujeres, los comerciantes, la oposición dijo basta de esto, estamos hartos y cansados de este modelo que como gotero nos fueron sacando derechos y nosotros fuimos asimilando y asumiendo que eso era normal, la sociedad dijo basta y la opción al basta es Fernando Carbajal que es una persona que cumple con un estándar ético y moral altísimo, cumple con los valores que tienen que tener las personas que nos representen en el Congreso a quienes pensamos en un país como una república, con democracia, división de poderes, respeto a las instituciones, creo que es una persona la cual va a dar mucho que hablar cuando esté en el Congreso, nos va a defender como ya lo hizo cuando era juez, estoy muy contento con la candidatura de él”, finalizó Ramírez.

