Ramírez: “La sociedad empezó a cambiar, con el voto en contra se vuelve a la idea de un futuro distinto”

El diputado provincial Enrique Ramírez visitó el piso de “Expres en Radio” donde aseguró que “trabajamos en la construcción de una oposición abierta, con ideas de integración y de cambio efectivo, como oposición creo que estamos haciendo lo que corresponde, algo que se debió hacer hace mucho tiempo, es muy probable que toda la oposición se una, que podamos revertir todo lo que está pasando, empezar a encaminar la provincia en los senderos de la legalidad, del respeto a la Constitución, de la división de poderes y cosas muy básicas que tenemos que cambiar en nuestra provincia, estamos trabajando muy duro para eso”.

Dijo que tras las PASO, “hay sensaciones encontradas, no hubo festejo por ningún lugar, el oficialismo no festejó porque sacó 48 puntos, nosotros sacamos alrededor de 29 puntos y también teníamos esa sensación de medio poco, Neme tampoco lo hizo porque pensaba que entraba segunda, quedamos un poco sorprendidos por los resultados, Gaby Neme hizo una excelente campaña, un muy buen trabajo bastante tiempo y la seriedad y el respeto que impone nuestro candidato que es por lejos el mejor de los cuatro, es la persona que recibió el acompañamiento mayor de la población dentro de la oposición, estamos muy contentos por eso”.

“Más del 50% de los formoseños no acompañó el modelo y eso es un dato, esto quiere decir que la gente se cansó de los atropellos, del autoritarismo, se cansó de que cuando quieren salir de Formosa le pregunten cosas como si sos casado, soltero, profesión, ahora no se hace más, después de esta elección el gobierno provincial rápido salió a recoger los guantes y a tomar nota de este tipo de cosas”, señaló.

Recordó que “cuando se hizo hace unos meses atrás el lanzamiento de campaña en el Club San Martín nosotros hemos realizado la denuncia correspondiente en la Fiscalía provincial para que se investigue, ahí se violaron varios decretos provinciales, nacionales e incluso el artículo 205. Esta es una de las cosas de las cuales la gente se cansó, la otra es que la minimicen”, expresó.

El funcionario provincial además hizo una lectura de la complicada situación económica de Formosa, que sigue sin años de progreso. “En Formosa no hay oportunidad para jóvenes y por eso dolía tanto cuando cerraba una pyme, un complejo gastronómico, se perdieron cientos de trabajos y es mentira que se recuperan, subestiman a los jóvenes pensando en que lo único que les importa es el boliche y demás, que no piensan en el futuro y no hay nada más falso y erróneo que eso, vale la pena quedarse para pelearla y en la pelea va a ser muy difícil pero tenemos que reconstruir la provincia, tener un norte productivo que hoy no tenemos, sin ir más lejos, cualquier provincia del norte cada una está identificada con algún producto o servicio que vende, ya sea turismo, yerba mate, nosotros hoy no tenemos un norte productivo, los formoseños nos debemos hoy esa discusión, qué somos, si somos agricultores, vendedores de servicio, de turismo y a partir de ahí empezar a cambiar la realidad, yo sé que en esa discusión que hay que dar y en lograr ese objetivo van a pasar años”, lamentó.

Aseguró que para que los jóvenes puedan progresar en la provincia que los vio nacer, “lo que hay que hacer es cambiar, cambiar de idea, cambiar a los gobernantes, hace 25 años nos gobierna la misma persona de la misma manera y gana por el 75% de los votos, debemos ser sinceros entre nosotros, creo que la sociedad empezó a darse cuenta y cambiar el sentido de su voto, necesitamos una oportunidad pero no para nosotros personalmente, cuando se votó a nuestro espacio se votó a una idea distinta de provincia, se votó una idea distinta de gobierno, de relación con el poder, otra cosa que está pendiente es cambiar la relación de poder, eso de que el gobernador sea el emperador y esté por arriba de todo es una mentira, nosotros tenemos que volver a ser lo que somos, él es un administrador de la provincia elegido por el pueblo y por lo tanto es empleado de todo el pueblo y debe dar cuenta de todo eso pero se perdió hace mucho tiempo, hoy con este voto en contra creo que se vuelve a la racionalidad, a una idea de un futuro distinto, se vuelve a una matriz legal, constitucional que se necesita para generar seguridad jurídica, para que vengan empresas, que se generen puestos laborales, Formosa no es muy distinta a las otras provincias del norte, es más bien parecida, tiene una ventaja con respecto a las otras y que es inigualable, Formosa está en el corazón del Mercosur y parecería no importar porque la vemos aislada, no integrada a la Argentina, a Sudamérica ni al mundo, Formosa tiene muchísimo potencial pero las personas que nos gobiernan son tan cortas de mirada que no ven este destino que tiene la provincia, las oportunidades que se están perdiendo, creo que la sociedad empezó a cambiar”, expresó.

“A todos nos cabe responsabilidad en esto, no es menos cierto que hace un tiempo hasta ahora se están haciendo cosas que no se venían haciendo, estamos trabajando para la construcción de una oposición distinta, abierta, con ideas de integración y de un cambio efectivo en un montón de cosas”, destacó Ramírez.

“Son tan básicos los acuerdos que tenemos que hacer que es muy difícil no encontrarnos en esos acuerdos y de eso fue lo que se trató la reunión con Neme, acordar un modelo de provincia de división de poderes, del respeto a las instituciones, que no haya reelección indefinida, que no haya ley de lemas, que tenga un norte productivo, es muy fácil encontrarnos en esos puntos y empezar a trabajar desde ahí, no importa de donde venimos si tenemos esta idea, este es el espacio, no hay otro”, aseguró el diputado provincial.

Crisis política nacional

En otro tramo de la nota, habló de la crisis política que se vive a nivel nacional en el gabinete y que llevó a la renuncia y nuevos nombramientos de siete ministros.

“Esta unión de Alberto y Cristina no fue en pos de una Argentina mejor, de generar oportunidades laborales, de tener un país mejor sino que en pos de buscar la impunidad de una persona, es muy difícil que a un gobierno con ese objetivo les vaya bien, se olvidaron de la gente. Tengo profundas convicciones democráticas y constitucionales y uno pretende que el gobierno termine de la mejor manera, pero es la propia vicepresidente la que se encarga de boicotearlo”, acusó.

“No les importa el pueblo argentino, lo único que vino a buscar Cristina Kirchner es su impunidad y la de sus hijos, nada puede salir bien de eso porque deja los intereses del pueblo de lado, en medio de la pandemia con un problema inmenso por falta de vacunas y demás que teníamos el año pasado, ellos estaban preocupados por expropiar Vicentin, por cambiar la ley del Ministerio Público, ponían en la agenda del gobierno nacional cosas que a la gente no le importa”, recordó.

“Cuando no tengan en la agenda los intereses y las necesidades del pueblo argentino van a seguir errando el camino y no veo un horizonte en esta alianza de gobierno que le importe lo que le pasa al argentino día a día, tengo profundas convicciones democráticas, republicanas y federales por eso quiero que termine este gobierno, quiero que lo haga de la mejor manera posible y seguramente tendrá el apoyo de unos cuantos diputados con los que puede contar, entendemos que es necesaria la república, la seguridad jurídica, garantizar cuestiones que hasta su vicepresidente pone en juego con todo lo que dice”, dijo.

Para finalizar aseguró que “nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para construir una Formosa mejor, un futuro para todos nuestros hijos, esa es la idea que nos moviliza y por eso nos metimos en política, no tenemos dudas de que tenemos que estar todos juntos para dar vuelta una página, cuando el pueblo se decide y quiere nos acompaña, necesitamos de la gente, que cada uno haga un esfuerzo y nos ayuden o sino no vamos a poder cambiar esta realidad, los necesitamos”.

