Ramírez pidió que IASEP firme convenios para pagar anticipadamente a profesionales de la salud

El diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez presentó ante la Honorable Legislatura un proyecto de ley para que se autorice al Instituto de Asistencia Social de los Empleados Públicos -IASEP- a firmar un convenio con cada una de las entidades intermedias que nuclean a los profesionales de la salud de la provincia de Formosa, para que les otorgue un pago anticipado por las prestaciones no facturadas mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio.

La presentación se fundamenta en que por la situación generada por la pandemia internacional del Covid-19, que derivó en el DNU 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio y sus respectivas ampliaciones, un gran universo de profesionales de la salud, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, médicos, etc., van a sufrir graves inconvenientes de continuidad en sus actividades habituales, y en consecuencia no van a poder cumplir con su obligaciones cotidianas, solo a modo de ejemplo enunciamos algunos de esos inconvenientes, gastos fijos, alquileres de consultorio, pago de servicios esenciales y lo más importante que se debe proteger en este momento es el pago de haberes a las personas dependientes de estos profesionales, secretarios, asistentes o enfermeros ya que estos viven exclusivamente de ese ingreso y generalmente es el único aporte que tiene una familia.

«Estos profesionales hacen su facturación a través de las distintas entidades que los nuclean, ya sea a través del Círculo Odontológico, Asociación de Odontólogos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Kinesiólogos, A.P.S., ACLISA o Federación Médica, en el caso de los médicos, las cuales son abonadas a los 60 o 90 días posteriores de ser presentadas», explicó Ramírez aclarando que la facturación que realizan estos profesionales es en gran parte a la Obra Social provincial, I.A.S.E.P. «I.A.S.E.P no va a sufrir ningún detrimento en sus ingresos ya que a todos los trabajadores provinciales y municipales se les hace el descuento de ley correspondiente y se acreditan en forma automática a nombre de la misma».

Detalló que «con el claro objetivo de cuidar a estos profesionales de la salud que durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio no están trabajando y principalmente para mantener la fuente laboral de todas las personas que trabajan en relación de dependencia con estos, es que proponemos que la obra social, realice un acuerdo con todas las entidades que nuclean a estos profesionales de la salud y anticipe un 80% de la facturación que normalmente tendrían los mismos, tomando como base para ello los últimos 6 meses de facturación de cada Entidad intermedia, a su vez cada Entidad Intermedia se obliga con cada profesional con el mismo criterio mencionado ut-supra, siempre y cuando el profesional este de acuerdo. Este anticipo que está realizando la obra social es a cuenta de futuras prestaciones que van a realizar los profesionales y que la entidad intermedia se obliga hacer cumplirla».

Dijo además el legislador provincial que habitualmente los profesionales de la salud tienen un tope de órdenes para facturar por mes, de las cuales no se pueden exceder, una alternativa para que el anticipo sea devuelto lo antes posible es que les permitan facturar un poco más para ir devolviendo con futuros trabajos ese dinero anticipado o bien que facturen la misma cantidad de órdenes y se les descuente un 10% del total de las prestaciones facturadas hasta reintegrar el monto total del anticipo realizado por la obra social.

«De esta manera la obra social no va sufrir ningún desfasaje en sus finanzas ya que solo estaría adelantando pagos que habitualmente lo realiza, ya que tiene dinero en sus cuentas y a los profesionales de la salud le da posibilidad de seguir afrontando los costos de sus gastos fijos corrientes y a los asistentes, secretarios/as y enfermeras/os significaría poder mantener la fuente laboral. Esto claramente debe estar sujeto a la aceptación por parte de cada profesional», cerró diciendo.