Ramírez: «Queremos conocer cuáles son las condiciones que va a tener la Universidad»

El diputado provincial del PRO Enrique Ramírez en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la convocatoria de la creación de la Universidad Provincial que tendrá sede en la localidad de Laguna Blanca.

Ramírez dijo “mañana -por hoy- estamos convocados en comisión para discutir el tema de la universidad provincial”.

“Ya hemos leído el proyecto y creo que sería muy bueno que tengamos una universidad provincial, pero hay que ver unos cuantos temas que no son menores, uno de ellos tiene que ver con cómo salen los chicos en la primaria y secundaria. Hace no muchos días se han dado a conocer los resultados de las pruebas APRENDER que arrojó como resultado que 7 de cada 10 chicos no comprenden un texto cuando salen de la secundaria, entonces difícilmente teniendo la obligación de dictar clases en primaria y secundaria para que los chicos puedan adquirir los conocimientos para estar en una universidad”, añadió.

Asimismo, continuó “si no podemos sacar a los chicos del secundario con los conocimientos adecuados me parece irrisorio que estemos anunciando con bombos y platillos la creación de una Universidad, la que debemos decir que hasta el momento no sabemos cuál es el fin de la misma y qué carreras se dictarán porque este no es un tema secundario”.

“No estamos en

contra de la educación”

“Nosotros no estamos en contra de la educación, ni de la creación de espacios para este. Está muy bien que tengamos una universidad, pero queremos conocer cuáles son las condiciones que va a tener la Universidad, es eso lo que queremos saber. Porque esto terminará siendo una estafa para todos, si hoy nuestros chicos pueden pasar con 19 materias”, cerró diciendo el legislador provincial.

