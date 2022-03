Ramírez: «Tenemos un Intendente incapaz de solucionar el transporte público»

Compartir

El presidente del PRO Formosa y diputado provincial Enrique «Quique» Ramírez, fue consultado sobre el estado del transporte público de pasajeros en Formosa, sostuvo que el Intendente demostró «ser incapaz» de solucionar el problema del colectivo urbano. Además lamentó el «problema estructural de la ciudad», que trae consecuencias en las unidades.

“Tenemos un Intendente que demostró ser incapaz de solucionar el problema del transporte público, como también cualquier otro problema estructural de la ciudad, como inundaciones, llueve un poquito y nos inundamos, no tenemos cloacas, entre otros problemas que ni empezó a solucionarlos. Resulta evidente la total negligencia que existe en cuanto a materia de control para el transporte público de pasajeros en la ciudad de Formosa, desde unidades en estado de abandono por la falta de mantenimiento y recambios al servicio deficiente por no tener los móviles en las calles», advirtió Ramírez.

“Mientras que el colectivo debería ser una alternativa que brinde solución eficiente y rápida a la movilidad de los vecinos, en Formosa sucede totalmente lo contrario», añadió.

“Pese a haber recibido subsidios nacionales y provinciales, la empresa “Crucero del Sur” que presta servicios en nuestra ciudad capital, no es capaz de llevar un servicio de calidad acorde a la necesidad de los formoseños y esto lo podemos ver en las paradas donde el hacinamiento es increíble ya que no existe una frecuencia adecuada entre unidades”, explicó Ramírez

“Todo esto sumado al pésimo estado de muchas de las calles de nuestra ciudad que también recae en las fallas y averías de las unidades, los constantes siniestros de transito por la falta de semáforos, reductores de velocidad y señalizaciones, son agentes aumentan el caos vial en el día a día del formoseño», manifestó el diputado.

“Por eso creo que antes que poner en mesa de debate el aumento de las tarifas en el servicio, primero deben asegurarse de que cumpla de manera eficaz y eficiente con la tarea que les fue entregada», reclamó el diputado Ramírez.

“Exijo a las autoridades responsables, que tomen las medidas necesarias para poder cambiar esa realidad y llevar así tranquilidad a quienes diariamente dependen del servicio para poder asistir a sus lugares de trabajo, turnos médicos, unidades académicas, es hora de que dejen de pensar ganar elecciones y se póngan en el lugar de los vecinos que usan el transporte publico, ese es su trabajo», finalizó presidente del PRO Formosa.

