Ramírez, tras el escándalo por las vacunas vip: “Este gobierno solo busca impunidad y privilegios”

El diputado provincial Enrique Ramírez (PRO), se expresó ante el escándalo de las “vacunas vip” que movilizó al gabinete nacional y derivó en el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández, al ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

“En Argentina murieron más de 51.000 personas y su prioridad son los militantes vip, a este gobierno nunca le importaron los argentinos, nunca le importó la gente, solo buscan impunidad y privilegios”, expresó el legislador provincial luego de que se hiciera público que hubo beneficiados con la dosis de la Sputnik-V, que no estaban entre la prioridad de vacunación.

“El presidente Alberto Fernández dice que estaba en conocimiento de que se salteaban protocolos, la verdad es una vergüenza y hasta parece una burla a todas aquellas personas que perdieron a sus familiares y seres queridos a causa de esta enfermedad”.

Lanzó que “como si fuera poco tiene el tupé de decir que sólo se saltearon la fila y que no es un delito saltearse la fila; pero no señor presidente, usted está muy equivocado, es cumplir con los deberes de funcionario público, tener ética, honestidad moral, el decoro necesario para llevar adelante una tarea tan importante como la de vacunar a los argentinos que están en grupos de riesgo, evitando que estas personas se contagien y en algunos casos hasta que mueran”.

Aseveró que ante esto “el poder judicial debe investigar lo que ha sucedido con el tema de las vacunas VIP y usted señor presidente en vez de atacar a la justicia debería facilitar y colaborar para que se investigue pormenorizadamente lo sucedido y que los responsables paguen, porque cuando se aplica una vacuna a una persona que no la necesita se deja de aplicar a otra que le significaría seguir con vida”.

