Ramiro Marra: «Tiene que haber mano dura, están matando gente en la calle»

El candidato a Jefe de Gobierno porteño de la Ciudad de Buenos por la La Libertad Avanza, Ramiro Marra, criticó duramente al gobierno de Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Sergio Massa, defendió las ideas de dolarización que impulsa el líder de la fuerza libertaria, Javier Milei, y se declaró defensor de la mano dura para frenar la inseguridad.

El actual legislador de la Ciudad, que obtuvo el tercer puesto en las PASO porteñas del 13 de agosto, afirmó que “en las cárceles ganan los kirchneristas y en las comisarías ganamos nosotros”, aludiendo a delincuentes y policías, respectivamente. “Están matando gente en la calle, tiene que haber mano dura. Me gusta la mano dura”, dijo Marra en una entrevista en “A Confesión de Parte”, el programa que conduce Romina Manguel por FM Milenium.

Hace pocos días, Marra designó como su compañero de fórmula a Eduardo Martino, un ex comisario que fue jefe de la Policía Metropolitana, a la que creó en 2008, cuando Mauricio Macri era alcalde de la Ciudad.

Además, defendió el acto que el martes 5 de septiembre realizó Victoria Villarruel en la sede de la Legislatura de Buenos Aires para homenajear a las víctimas de los actos terroristas cometidos por organizaciones armadas, como Montoneros y ERP; iniciativa que generó fuertes críticas por parte de los organismos de derechos humanos y fuerza políticas de izquierda. “Estaba silenciado el tema de las víctimas del terrorismo -argumentó Marra-. Para Victoria Villarruel es una lucha de vida”.

Sus dardos también apuntaron a sus rivales en la pelea por quedarse con el máximo cargo en CABA el próximo 22 de octubre. “Jorge Macri no tiene ganada la Ciudad. (Leandro) Santoro no le gana a Jorge Macri en un balotaje, yo si le voy a ganar y voy a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró. “Creo que la Ciudad está entregada desde que (Horacio Rodríguez) Larreta empezó a planificar su candidatura a Presidente. La Ciudad está abandonada, es un desastre”.

