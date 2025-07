Ramiro Saavedra, concejal electo por La Libertad Avanza: «Nos pusieron trabas, pero no les salió»

Con tan solo 22 años y en su primera experiencia política, Ramiro Saavedra fue candidato a concejal por La Libertad Avanza y actualmente se perfila como concejal electo de manera provisoria, a la espera del recuento definitivo. En diálogo con la prensa, compartió su visión sobre el proceso electoral y su compromiso con los vecinos.

El joven dirigente de La Libertad Avanza, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en las elecciones del domingo pasado, aunque denunció irregularidades en la jornada electoral. Según señaló, su espacio enfrentó distintas dificultades que incluyeron la ocultación de boletas y presuntas maniobras con las urnas.

“Fue un día muy movido. Estuvimos en todas las escuelas y vimos mucho fraude por parte de varios partidos. Nos escondían las boletas, se llevaban las urnas a los baños, al comedor. A pesar de todas las trabas, logramos una buena cantidad de votos”, afirmó.

Saavedra, que incursionó por primera vez en la política, subrayó que su candidatura fue parte de un proyecto que busca mantenerse más allá de los tiempos electorales. “Yo tengo 22 años, es mi primera elección. Nunca antes había participado en política. Vengo del sector privado, trabajo desde muy chico. Fue una linda experiencia y aprendimos mucho”, aseguró.

El referente libertario también destacó el desempeño del equipo que lo acompañó durante la campaña: “El trabajo de nuestros fiscales fue fenomenal. Nos intentaron poner trabas, pero no les salió”.

Consultado sobre su estrategia electoral, sostuvo que el eje estuvo puesto en el contacto directo con los vecinos: “Recorrimos muchísimos barrios. Escuchamos los problemas que tiene la gente. Nuestra campaña fue conocer al vecino, no estuvimos pendientes de los resultados. Ni siquiera hicimos un cierre de campaña porque lo nuestro no termina ahora. No vamos a desaparecer, como muchos políticos. Vamos a seguir haciendo lo mismo: caminar los barrios, ir a las casas, estar cerca de la gente”.

A la espera del escrutinio definitivo que confirme su ingreso al Concejo Deliberante, Saavedra dejó en claro que su prioridad será continuar el trabajo territorial que inició durante la campaña, apostando a una política cercana y activa.