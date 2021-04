Ramoa fue detenido por desobediencia de la justicia y viajar a la Capital Federal

Compartir

El padre de Sofia Puyó, Horacio, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, pidió que Diego Ramoa permanezca retenido hasta la sustanciación del juicio oral tras resultar detenido por la desobediencia de la justicia y viajar a la Capital Federal.

“Él tiene su propia ley, así se mueve por eso pedimos que siga detenido”, dijo Puyó que busca justicia por la muerte de su hija de 20 años, en marzo de 2019 cuando Diego Jonathan Ramoa manejaba su vehículo a alta velocidad se estrelló contra un árbol en la esquina de González Lelong y Fortín Yunká.

El padre de Sofía contó que descubrieron que Ramoa viajó sin autorización a Buenos Aires por un pedido de captura, “él tenía que presentarse el 13 de abril a una pericia psiquiátrica que es algo indispensable para el tipo de proceso que está cursando, conforme al artículo 70 del Código Penal, que es para detectar la imputabilidad y no se presentó siendo que estaba notificado con anticipación; por este motivo la doctora Taboada ordenó la detención y cuando la Policía va al domicilio a buscarlo se descubre que había viajado, y si bien solicitó una autorización el 5 de abril no le habían autorizado sin embargo se fue igual”.

Seguidamente relató cómo se habían enterado de este hecho: “mi abogado se fue este jueves hasta Resistencia a buscarla a su hija que volvía de viaje y lo ve a Ramoa en el aeropuerto, y ahí le dice la hija que viajó en el vuelo con ella de Buenos Aires a Resistencia”.

Al mismo tiempo que señaló que la Policía lo estaba buscando, “se fueron a la casa y ahí le dicen los padres (Diego Ramoa) que su hijo estaba volviendo de Buenos Aires cuando llega a Formosa se hace presente en el juzgado con su abogado y ahí lo esposaron”.

En este marco, explicó que los letrados van a pedir prisión preventiva por peligro de fuga del imputado. “Nuestros abogados van a presentar un escrito para que se les niegue la excarcelación y curse su proceso como detenido hasta el debate, porque con estas actitudes de irse sin permiso está demostrando lo que es y lo que puede llegar hacer, entonces es algo inconcebible de que pueda llegar a fugarse”.

“Cada vez que quiere salir de la provincia lo tenía que hacer con un permiso, que le tenían que autorizar, incluso el año pasado antes de la pandemia el viajaba cada 15 días a Buenos Aires y pedía permiso”, indicó y recordó que “en una oportunidad pide autorización para ir a Buenos Aires y nos mandan fotos de que esta en un boliche de Córdoba”.

“Estas pruebas que están ahora son contundentes”, aseguró.

“Son cosas que el imputado mismo le facilita a la justica con su proceder. Minimizar el tema de las pericias psiquiátricas al no ir, no tener en cuenta en lo más mínimo, no acatar la orden del rechazo judicial ante el pedido de permiso”, manifestó.

A su vez, dijo a pesar de la impedimento que tenía para salir de la provincia, “sale igual”, además esto conlleva “un despliegue policial que lo estamos pagando todos y que esta vez fue bastante sencillo, pero para que arriesgar si es un tipo que tiene su propia ley, para que gastar; y de no poder nuestros abogados van a pedir otro tipo de caución, por ejemplo hacer donación a un comedor para hacer obra de beneficencia, porque creo que la justicia está teniendo en cuenta todo lo que hace este joven”.

Por su parte, uno de los abogados patrocinantes de la familia Puyó, Analía Gon y Horacio Puyó, el doctor José Pessolano, explicó que “la jueza de trámite de esta causa, que está radicada en la cámara, es decir que estamos a un tiempo muy breve de que se haga el juicio oral y público, ordenó la detención previo por la rebeldía del imputado Ramoa, porque el martes 13 de abril a las 15 horas tenía que compadecer a hacerse un examen psiquiátrico que ya estaban todos notificados con anterioridad; él pidió autorización para viajar y no espero la resolución de la misma, y viajó cuando fueron a notificarle de que no se le había autorizado no lo encontraron entonces por la rebeldía se ordenó la inmediata detención”.

“Vamos a pedir primero que lo dejen detenido porque corremos el riesgo que antes de llegar al debate o durante la audiencia se prefugue; y en segundo lugar si lo llegan a excarcelar lo hagan caucionar realmente con una caución tres o cuatro veces más a lo que caucionó en diciembre que fue de 500 mil pesos para poder ser excarcelado, que eso la Cámara de Apelaciones le había ordenado al juez de instrucción que pusiera el monto y en ese momento puso 200 mil pesos en bienes de una carnicería, y 300 mil pesos en efectivo, pero ahora le vamos a pedir el triple porque los 500 mil pesos del 2019 no son lo mismo de ahora y además porque violó esa prohibición de estar sometido a lo que el juez que tiene su causa autorice o no”, manifestó el abogado.

Vale recordar que el mes pasado se realizó la reconstrucción del siniestro vial que terminó con la vida de Sofía Puyó hace más de dos años. El lugar implicado desde la calle Jujuy hasta la calle Yunká sobre la avenida González Lelong, tramo que realiza el único acusado por el hecho hasta terminar impactando contra un árbol, estuvo cerrado al tránsito. En el lugar estuvo presente la jueza, secretarios, personal policial, del Forense Judicial, el fiscal, peritos, familiares, testigos y también el imputado que se acercó en presencia de su abogado.

Este paso, uno de los últimos antes del juicio oral, es de gran importancia para la justicia y un logro de la parte querellante. El mismo debía realizarse hace ya un año pero fue postergado debido a la pandemia.

