Ramón Lista: pobladores de la Comunidad Kilómetro 30 no tienen agua para el consumo y beben de una represa

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Roberto, un vecino de la Comunidad Kilómetro 30, jurisdicción del Divisadero en Ramón Lista, hizo publico el pedido de agua para el consumo ya que los más de 150 pobladores del lugar solo cuenta con una perforación de donde el vital líquido sale con arena y de color verde. «Queremos que nos hagan una perforación nueva, el agua que sale de allí no sirve para tomar», insistió.

«Tenemos una bomba, pero el tema es que el agua que sale de allí tiene mucha arena; si usamos para la cocina desperdicia la comida porque se pone amarga y se forma un color verde. Cuando la hervimos cambia de color, por eso queremos consumirla, necesitamos que nos hagan una nueva perforación», dijo el poblador.

Seguidamente, el mismo confió que «actualmente para cocinar estamos sacando agua de una represa, la cual está a 400 metros de distancia de la comunidad».

«En la Comunidad muchas veces se hicieron los estudios, pero no tuvimos información al respecto; también pedimos que nos manden el camión con agua y tampoco lo hicieron», lanzó.

«Estamos en una situación crítica. Siempre hacemos público lo que nos pasa, pero lamentablemente nadie nos escucha, piensan que es broma», expresó Roberto.

Y cerró: «la bomba que está hace 4 años funciona correctamente, pero el agua es verde cuando la hervimos, la gente corre riesgo al consumirla, no sirve para la cocina, si para bañarse o lavar ropa. Estamos hartos, nadie nos hace caso».

Compartir

Linkedin Print