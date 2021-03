RANKING ATP: el correntino Mayer bajó dos puestos

Compartir

En una nueva actualización del ranking ATP de esta semana, Leonardo Mayer retrocedió dos posiciones, y sigue siendo el mejor de la legión correntina.

Esta semana se produjeron algunos retrocesos en el ranking internacional con respecto a las ubicaciones de los tenistas correntinos: Leonardo Mayer ahora se ubica en el 150º puesto, bajando dos posiciones con respecto a la semana anterior.

Recordemos que el “yacaré” viene de quedar eliminado en las primeras rondas de las clasificaciones del Córdoba Open y del Argentina Open, en tanto que en el Chile Open quedó al margen en la primera ronda del cuadro principal.

Por su parte Agustín Velotti logró subir seis lugares y ocupa ahora el puesto 341º, mientras que Ignacio Monzón bajó 5 y está 745º. Octavio Volpi está 1212º (-3) y Luciano Tacchi 1409 (-6).

Del Potro anunció que

volverá a operarse de la rodilla

A través de las redes sociales, Juan Martín del Potro dio un emotivo mensaje. El tandilense anunció que volverá a operarse de la rodilla debido a que “los tratamientos conservadores y alternativos” que utilizó no dieron “buenos resultados”. A su vez, Delpo afirmó que su deseo es volver a jugar al tenis y sobre todo en los Juegos Olímpicos. Por tal motivo, se encuentra en Chicago, Estados Unidos, donde este martes será sometido a una nueva cirugía con el doctor Jorge Chahla.

“No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’”, confesó un emocionado Juan Martín. Asimismo, aseguró: “Sentí la fuerza que me mandaban desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza”.

