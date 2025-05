Ranking nacional de gobernadores: Insfrán, entre los peor valorados según CB Consultora

Un nuevo informe de CB Consultora Opinión Pública ubicó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el puesto 21 de 24 en el ranking nacional de imagen positiva de mandatarios provinciales. Con un 52% de imagen negativa, Insfrán figura entre los cinco gobernadores con mayor nivel de rechazo ciudadano.

La consultora CB Opinión Pública difundió en los últimos días un relevamiento nacional sobre la imagen de los gobernadores e intendentes del país, y los resultados no fueron alentadores para el mandatario formoseño, Gildo Insfrán. Según el informe, basado en 24 encuestas simultáneas —una por provincia y otra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, Insfrán se ubicó en el puesto número 21 de 24, con 45,3% de imagen positiva y un 52% de imagen negativa.

“Es uno de los gobernadores que tiene una imagen negativa superior a la positiva, algo que solo ocurre en cinco casos dentro del ranking”, explicó el licenciado Martín Bazán, subdirector de la consultora, al analizar los resultados. Y agregó: “Generalmente, estos casos corresponden a gobernadores con muchos años en el poder, lo que hace que sus pisos y techos electorales estén más consolidados”.

Imagen no es voto,

pero da señales

Bazán aclaró que este tipo de mediciones no implica necesariamente una proyección de intención de voto, pero sí permite observar tendencias. “Ese 52% de imagen negativa, si bien habla de descontento, no se traduce automáticamente en apoyo a la oposición, sobre todo cuando no hay una alternativa unificada. Por eso tampoco pueden considerarse números tan alarmantes”, afirmó.

Asimismo, el analista remarcó que en las provincias donde hay mandatarios con baja imagen positiva, muchas veces ocurre que ningún otro dirigente logra superar ese porcentaje dentro del mismo distrito.

“Incluso en provincias donde el gobernador no se destaca a nivel nacional, puede seguir siendo la figura con mayor imagen positiva localmente. Comparado con otros mandatarios puede quedar mal posicionado, pero eso no implica automáticamente debilidad electoral dentro de su jurisdicción”, añadió Bazán.

Gobernadores nuevos,

con mejor imagen

En contraste, los mandatarios provinciales mejor ubicados en el ranking son, en su mayoría, aquellos que recientemente iniciaron su gestión. “Eso hace que tengan una imagen más volátil, todavía en proceso de consolidación, y en muchos casos disfrutan de una especie de ‘luna de miel’ con el electorado”, explicó el subdirector de CB Opinión Pública.

El ranking de imagen, en esta edición, mostró que al menos cuatro gobernadores superan el 60% de imagen positiva, cifra que deja a Insfrán 15 puntos por debajo de los líderes del listado.

¿Qué tan determinantes

son estos números?

Pese a que estos datos pueden ser útiles como termómetro del humor social, Bazán fue cauto al momento de interpretar los resultados: “Una imagen negativa elevada no garantiza una derrota, así como una positiva alta no asegura una victoria. Todo depende del contexto local, de la oferta opositora y del momento político en que se mida”.

En el caso de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán —quien lleva más de dos décadas en el poder— enfrenta un escenario complejo en materia de imagen, especialmente en un momento en que la discusión sobre su continuidad política ha vuelto al centro del debate, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia.