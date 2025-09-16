Ranni le respondió a María Valenzuela luego de que ella lo acusó de «misógino» y de «practicar abuso verbal y de poder»

El que iba a ser el regreso a los escenarios de María Valenzuela con la obra La noche de la basura terminó de la peor manera con un juicio de la actriz contra Rodolfo Ranni, su compañero en la pieza teatral en la que fue reemplazada por Graciela Pal.

En diálogo con A la tarde (América), María definió al actor como “misógino” y aseguró que practicó violencia verbal y abuso de poder contra ella en los ensayos de la obra que iban a encabezar juntos, además de contar que la situación fue judicializada.

Ante sus dichos, “El Tano” Ranni negó las acusaciones. “El actor, productor y director dice que no solo desmiente cada uno de los dichos de María Valenzuela, sino que pone a disposición nuestra que se le consulte a cualquier persona del elenco si esto que marca Valenzuela alguno lo vio o existió”, afirmó, a través de un mensaje que le hizo llegar a la producción de Karina Mazzocco.

“Él aclara y recontra aclara que no tuvo nada que ver con la desvinculación de María Valenzuela de la obra”, leyó Daniel Fava reproduciendo las palabras del actor. En ese momento Cora Debarbieri lo cuestionó. “Por que él no se presenta en las mediaciones de la Asociación Argentina de Actores. La entidad lo está convocando para que vaya y Ranni nos hizo presente. Es excelente el testimonio de Ranni que da su parecer de cómo sucedieron las cosas. La parte que no entiendo es por qué no se presenta y de alguna manera logra decir esto mismo”, sentenció la periodista.

Poco antes de su regreso a las tablas con Viudas e Hijas, María Valenzuela reveló detalles sobre las consecuencias personales y profesionales que ha afrontado tras su conflictiva relación laboral con Rodolfo Ranni. En un mensaje de audio, Valenzuela afirmó que los problemas que atraviesa en la actualidad se originaron con aquel episodio: “Y hoy todo lo que estoy viviendo es por culpa de este tipo. No facturé nunca más, porque cuando me bajé de la obra me quedé sin trabajo. Ya estaban todos los elencos armados y tuve que empezar a pedir dinero para poder vivir. Y hoy tengo deudas y trabajo para pagar mis deudas. Es una mala persona”, declaró.

El conflicto, según sus palabras, comenzó durante los ensayos de una obra anterior, donde, según la actriz, Ranni ejercía un ambiente hostil. Valenzuela relató: “El Tano es un misógino. Practicó violencia verbal, no solo conmigo, sino con el apuntador, con el productor ejecutivo y abusó de poder. Golpeaba con el libro en la mesa. Yo vivía a los sobresaltos en cada ensayo y me di cuenta que me iba a enfermar. De hecho, me enfermé. Estuve internada, en tres años, dos veces”.

Agregó, además, que si bien logró imponer límites tras recibir un grito, las actitudes del actor para con los demás y el proyecto continuaron siendo, a su juicio, negativas: “Sus actitudes para con los demás y para el proyecto eran horribles”.

Respecto a la tramitación judicial del caso, la actriz explicó que el asunto se encuentra bajo el patrocinio legal de una abogada de la Sociedad Argentina de Actores, y mencionó que la primera audiencia de conciliación fue frustrada por la ausencia tanto de Ranni como del productor: “Está en legales esto, estoy con una abogada de la Sociedad Argentina de Actores, hubo una primera cita de conciliación y ellos dos no se presentaron, tanto él como el productor no se presentaron. Si no van a la cita tiene que pagar una pena y creo que después ya le mandan la demanda o lo que sea por AFIP, para ubicarlos porque no tienen las direcciones”.

Frente a la elevada exposición mediática de la causa, Valenzuela solicitó públicamente respeto y contención: “En este momento estoy frágil y necesito que me cuiden, así que no voy a hablar más del tema”, sumó, poniendo en pausa sus declaraciones y apelando al acompañamiento de su entorno mientras se prepara para regresar a los escenarios junto a María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Sofía Gala Castiglione y Gonzalo Urtizberea.