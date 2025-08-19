Rápida intervención de la comuna para mitigar el efecto de las precipitaciones del martes

Fue inmediato el accionar de las cuadrillas del Comando de Emergencia municipal ante las primeras caídas de agua en la mañana del martes, las que se distribuyeron en los puntos más demandantes de la ciudad, en distintos equipos compuestos por efectivos municipales y cooperativistas, con el objetivo de evitar grandes acumulaciones de agua a raíz de la obstrucción de desagües.

Las acciones se enfocaron en bocas de tormenta, cámaras y sumideros en sectores que cuentan con este sistema de drenaje, donde operarios retiraron hojas, ramas y otros residuos que se acumulan y que constituyen un potencial factor de anegamiento. De igual manera otras cuadrillas procedieron con el cuneteo manual en barrios con desagües a cielo abierto, aunque no se registraron mayores inconvenientes producto de la permanente tarea de prevención que desarrolla a diario la comuna en toda la ciudad.

Los equipos de trabajo se mantendrán en constante alerta durante toda la jornada, puesto que se pronostican importantes caídas de agua a lo largo del día y hacia el fin de semana, razón por la cual se solicita a vecinos no arrojar desechos en la vía pública y no colocar residuos domiciliarios en el suelo, como así también comunicarse al 0800-9999-147 ante cualquier emergencia.